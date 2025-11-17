メール配信サービス「める配くん」(運営：株式会社ディライトフル)は、主要メールプロバイダによる迷惑メール対策の強化を受け、メール送信ドメインにおける DKIM・DMARC 設定の必須化を開始しました。

加えて、IP分散配信、プロバイダ別の送信スピード最適化など到達率を高める送信基盤を全面強化しています。





なお他社サービスでは、DKIM・DMARC の維持に月額費用を課金するケースが増えていますが、当社は「迷惑メール対策はメール配信システムの基本機能であるべき」という考えのもと、設定時の初期費用のみで、毎月の追加料金は不要としています。









■ 背景：主要メールサービスの“迷惑メール規制”が大幅に強化

近年、Gmail・Outlook(Microsoft)・Yahoo!メールなどの主要メールサービスでは、送信ドメイン認証(SPF／DKIM／DMARC)に基づく迷惑メール判断が厳格化しています。

2024年以降は特に





・DKIM未設定ドメインからの受信拒否

・DMARCポリシーに沿わないメールの迷惑メール振り分け

・大量送信者に対するレート制限の強化





などが進み、「正しいメールでも届かない」ケースが急増しています。





める配くんでは、こうした業界環境に即応し、より確実にメールを届けるため、DKIM・DMARC 設定の必須化を決定しました。









■ 新規ユーザー向け：送信元アドレスの選択肢(3つの方法)

【1】初期アドレス(無料)

・アカウントID@m1-v3.mgzn.jp

・DKIM／DMARC 設定済みで即利用可能





【2】独自ドメイン利用(初回設定 5,000円／税別)

・独自ドメインでの配信が可能

・DKIM／DMARC 設定必須(フリーメール不可)

・2ドメイン目以降は 2,500円(税別)





【3】アドレスレンタル(月額 200円／税別)

・任意文字列@cobaltbluemail.com のアドレスを発行

・DKIM／DMARC 設定済みで、独自ドメインがない方にも適合









■ 他社との違い

【月額課金なしで、迷惑メール対策を標準搭載】

他社メール配信サービスでは、

・DKIM署名の利用

・DMARCポリシー対応

・認証継続のための証明書管理費用





などを理由に、月額数百円～数千円の追加料金を設定しているケースがあります。

これに対し、める配くんは「迷惑メール対策はメール配信システムの標準機能であるべき」という理念のもと、初回設定費のみ・月額0円で運用できる仕組みを採用しています。





ユーザーが安心してメール配信を続けられるよう、必要最低限の負担で最高の到達率を提供することを目指しています。









■ 配信品質向上のための取り組み

● IP分散配信による安定化

複数IPを使用することで、IPレピュテーションを保ち、特定IPの過負荷を回避します。





● プロバイダ別の送信スピード自動調整

・Gmail のレート制限に対応したスロットリング

・Outlook のフィードバックに応じた自動減速

・Yahoo向けのバウンス検出による調整





など、独自アルゴリズムにより到達率を最適化しています。





● 迷惑メール判定スコアの事前チェック(β)

本文内容を解析し、迷惑メール判定の可能性を可視化する機能をテスト中。





● 新サーバーのIPウォームアップ

新サーバーの導入時にレピュテーションを育てる自動最適化も進行中。









■ 既存ユーザーへの移行も順次進行

既存ユーザーにも DKIM／DMARC の設定を順次ご案内しており、すでに多くのドメインが設定済みです。2026年早期に「全アカウント設定済み(100％)」の達成を目指し、サポート体制を強化しています。









■ 今後の展望

める配くんは、「確実に届く」メール配信基盤の実現を最優先に、

・認証強化

・送信最適化技術

・配信品質レポートの高度化





など、継続的な改善を行ってまいります。