デザインとスキルのマーケットプレイス「Desinare Selection」の提供を開始

ネクスキャット株式会社

ネクスキャット株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：千歳紘史、以下「当社」）は、デザイン組織構築サービス「Desinare（デジナレ）」に新機能として、過去の制作物やノウハウを型化した「クリエイティブパッケージ」を購入できるマーケットプレイス「Desinare Selection（デジナレ セレクション）」の提供を開始しました。

■ Desinare（デジナレ）について

デジナレは、定額でフルスタックデザイナーを活用できる、企業向けのデザイン組織構築サービスです。

採用・育成のコストや、定着のリスクを抱えることなく、社員より“社員らしい”デザイナーを自社の一員として迎え入れ、デザインの力によって、顧客体験の向上、マーケティング成果の最大化、そして社内エンゲージメントの強化を実現します。

【サービス紹介サイト】https://pr.desinare.design/

■ Desinare Selection（デジナレ セレクション）について

「デジナレ セレクション」は、“とっておきのソウゾウに出会おう”をコンセプトに、ネクスキャットが多くのお客様の課題解決を通じて培ってきた経験と知見をもとに誕生した、過去の制作物やノウハウを型化した「クリエイティブパッケージ」のマーケットプレイスです。

これまでに応えてきた数多くのご要望から抽出された“潜在的な悩み”に寄り添い、企業の目的に合わせて最適なパッケージを提供します。掲載されているパッケージはそのままご利用いただけるほか、フルスタックデザイナーが目的に応じて最適な形にカスタマイズし、仕上げまで伴走します。

「テンプレートを売る」だけではなく、「目的に合わせて、最後の仕上げまでプロが伴走する」。これが、デジナレ セレクションの最大の特徴です。

「実は困っていた」を解決し、「まさにこれが欲しかった」と感じる瞬間を――デジナレ セレクションが生み出します。

■ クリエイティブパッケージの主なカテゴリ

- デザインテンプレート扱いやすさと高品質を両立。お客様の目的に合わせた最適なテンプレートを提案し、必要に応じてプロのデザイナーが手を加えて完成させます。- 調査・分析UI/UX分析やブランド診断など、クリエイティブ視点で課題を抽出し、改善提案を提供します。- 研修・セミナー非デザイナー向けから専門性の高いプログラムまで、組織全体のデザインリテラシー向上を支援します。

今後はさらにカテゴリを拡充し、協業パートナーとの共創なども含めて新たなクリエイティブの循環を生み出すことを目指しています。

ネクスキャット株式会社について

社名：ネクスキャット株式会社

代表者：代表取締役社長 千歳 紘史

所在地：東京都豊島区池袋2-36-1 INFINITY IKEBUKURO 8F-46号

事業内容：デザイン組織構築サービス「Desinare（デジナレ）」、DX推進事業

公式サイト：https://necscat.com/



【本件に関するお問い合わせ先】

ネクスキャット株式会社 広報担当

E-mail：info@necscat.com