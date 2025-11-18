¿·¤·¤¤»þÂå¤Î·Ð±Ä´ÉÍý¤Î¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¤òÉ½¾´¡£¥í¥°¥é¥¹¡¢¡Ö·Ð±Ä´ÉÍýDX¥¢¥ïー¥É¡×¤Î¥Î¥ß¥Íー¥È´ë¶È¤òÈ¯É½
¡ÖÎÉ¤¤·Êµ¤¤òºî¤í¤¦¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥°¥é¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÉÛÀî Í§Ìé¡¢°Ê²¼ ¥í¥°¥é¥¹¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¡Ö¿·¤·¤¤»þÂå¤Î·Ð±Ä´ÉÍý¤Î¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¡×¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡Ö·Ð±Ä´ÉÍýDX¥¢¥ïー¥É presented by Loglass¡×¤Î¥Î¥ß¥Íー¥È´ë¶È5¼Ò¤ò·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¢¥ïー¥É¤Ï¡¢2025Ç¯9·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î´ü´Ö¤Ç¥¨¥ó¥È¥êー¤òÊç½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Loglass¤òÆ³Æþ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ÎÂ¾¡¢AI¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤¹¤ë´ë¶È¤Ê¤É¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤ÇÀè¿ÊÅª¤Ê»öÎã¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼õ¾Þ´ë¶È¤Ø¤ÎÉ½¾´¤Ï¡¢2025Ç¯12·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖLoglass ·Ð±Ä´ë²è NEXT 2025 to 2026¡×Æâ¤Ë¤Æ¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö·Ð±Ä´ÉÍýDX¥¢¥ïー¥É¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.loglass.jp/keieikanri-dx-award/2025
¡ÖLoglass ·Ð±Ä´ë²è NEXT 2025 to 2026¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.loglass.jp/keieikikaku-next-2025-to-2026
¢£¥¢¥ïー¥É³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê
¹¶¤á¤Î·Ð±Ä´ÉÍý¤Ø¤ÎÅ¾´¹
º£Æü¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢VUCA¤Î»þÂå¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¤¿¤á¡¢¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯µ¡Æ°Åª¤Ê°Õ»×·èÄê¤ÎÉ¬Í×À¤¬ÈôÌöÅª¤ËÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬DX¤ò·Ç¤²¤ë°ìÊý¤Ç¡¢·Ð±Ä´ÉÍýÎÎ°è¤Ï¡ÖÉ½·×»»¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢µìÂÖ°ÍÁ³¤È¤·¤¿´·½¬¤¬¶¯¸Ç¡×¡ÖºâÌ³²ñ·×¤È°ã¤¤¡¢ÀäÂÐÅª¤ÊÀµ²ò¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢ÊÑ³×¤¬ÃÙ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤·¤¿¡£
¥í¥°¥é¥¹¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·²¼¤Ç¡¢µìÍè¤Î´·½¬¤äÁ°Îã¤òÂÇ¤ÁÇË¤ê¡¢³×¿·¤ò¼Â¸½¤·¤¿¼ÂÁ©¼Ô¤ÎÃÎ¸«¤ò¹¤¯¶¦Í¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¼é¤ê¤ÎÂ¦ÌÌ¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿·Ð±Ä´ÉÍý¤ò¡Ö¹¶¤á¤ÎÀïÎ¬¡×¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤·¡¢»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë³Î¤«¤Ê³×¿·¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¼ÂÀÓ¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬Âç¤¤Ê¤¦¤Í¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢·Ð±Ä´ÉÍý¤Î¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¤òÉ½¾´¤·¡¢Ì¤Íè¤Î·Ð±Ä´ÉÍý¤ò¶¦¤ËÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢ËÜ¥¢¥ïー¥É¡Ö·Ð±Ä´ÉÍýDX¥¢¥ïー¥É presented by Loglass¡×¤ò´ë²è¡¦¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÂÐ¾Ý´ë¶È
ËÜ¥¢¥ïー¥É¤Ï¡¢¶È¼ï¤äµ¬ÌÏ¤òÌä¤ï¤º¡¢°Ê²¼¤Î´ë¶È¤«¤éÊç½¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥í¥°¥é¥¹¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖLoglass ·Ð±Ä´ÉÍý¡×¡ÖLoglass ¿Í°÷·×²è¡×¤òÆ³Æþ¡¦³èÍÑÃæ¤Î´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ
¡¦»ö¶È²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä¼Ô¡¦·Ð±Ä´ë²èÉôÌç¡¦·ÐÍý/ºâÌ³ÉôÌç¡¦DX¿ä¿Ê/¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥àÉôÌç¤Ë½êÂ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý
¢£¥Î¥ß¥Íー¥È´ë¶È°ìÍ÷
¸·Àµ¤Ê¿³ºº¤Î·ë²Ì¡¢°Ê²¼¤Î5¼Ò¤ò¡Ö·Ð±Ä´ÉÍýDX¥¢¥ïー¥É presented by Loglass¡×¤Î¥Î¥ß¥Íー¥È´ë¶È¤È¤·¤Æ·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò£É-£î£å
¡¦¥¨¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦³ô¼°²ñ¼ÒGENDA
¡¦ÏÂ¸÷²ñ¥°¥ëー¥×¡Ê°åÎÅË¡¿ÍÏÂ¸÷²ñ¡¿¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿ÍÏÂ¸÷²ñ¡Ë
¡¦KDDI³ô¼°²ñ¼Ò
¢£¿³ºº´ð½à
ËÜ¥¢¥ïー¥É¤¬Äó¾§¤¹¤ë¡Ö¹¶¤á¤Î·Ð±Ä´ÉÍý¡×¤ËÉÔ²Ä·ç¤È¹Í¤¨¤ë°Ê²¼¤Î´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¡¢³×¿·Åª¤«¤ÄÁÈ¿¥Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÁí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1. ²ñ¼Ò¡¦»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Ø¤Î¹×¸¥¡§·Ð±Ä´ÉÍý¤¬»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ä·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤Ë¤É¤ì¤À¤±Ä¾ÀÜÅª¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤«
2. ·Ð±ÄÊ¬ÀÏ¤Î¹âÅÙ²½¡§Â¿¼´¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤ä¥Çー¥¿¤ÎÈÏ°Ï¡¦Î³ÅÙ¤ÎºÙ¤«¤µ¤Ë¤è¤ê¡¢¹âÅÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«
3. ÁÈ¿¥Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¡¦¿»Æ©ÅÙ¡§²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Î·Ð±Ä´ÉÍýDX¤Ø¤ÎÅê»ñ¡¦¼è¤êÁÈ¤ß¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬¤É¤ì¤À¤±ÀÑ¶ËÅª¤«
4. Àè¿ÊÀ¡¦³×¿·À¡§¶È³¦¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿»þ¤ÎÀè¿ÊÅÙ¹ç¤¤¡¢AI¤Ø¤ÎÀè¹ÔÅª¤ÊÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«
¢£¿³ºº°÷
ËÜ¥¢¥ïー¥É¤Î¸øÊ¿À¡¦ÀìÌçÀ¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹ñÆâ³°¤Î·Ð±Ä³Ø¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹ÊÑ³×¡¢DXÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¸¢°Ò¤¢¤ëÍ¼±¼Ô¤ò¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ¤ª·Þ¤¨¤·¡¢¸·Àµ¤Ê¿³ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ÉÛÀî Í§Ìé¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥°¥é¥¹ ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡Ë
¡¦¶×ºä ¾¹ »á¡Ê·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÁí¹çÀ¯ºö³ØÉô ¶µ¼ø¡Ë
¡¦º´Æ£ ¹î¹¨ »á¡ÊÁá°ðÅÄÂç³ØÂç³Ø±¡·Ð±Ä´ÉÍý¸¦µæ²Ê ¶µ¼ø / µþÅÔÂç³Ø·Ð±Ä´ÉÍýÂç³Ø±¡ µÒ°÷¶µ¼ø¡Ë
¡¦ÀÐ¶¶ Á±°ìÏº »á¡ÊÀéÍÕ¾¦²ÊÂç³ØÂç³Ø±¡²ñ·×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¸¦µæ²Ê ¶µ¼ø / °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜCFO¶¨²ñFP&A¥×¥í¥°¥é¥à±¿±Ä°Ñ°÷²ñ °Ñ°÷Ä¹¡Ë
¢£¼õ¾Þ´ë¶È¤ÎÈ¯É½¤È¼è¤êÁÈ¤ß»öÎã¤ÎÈ¯¿®
1. É½¾´¼°Åµ¤Î³«ºÅ
É½¾´¼°Åµ¤Ï¡¢2025Ç¯12·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥í¥°¥é¥¹ºÇÂçµé¤Î¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖLoglass ·Ð±Ä´ë²è NEXT 2025 to 2026¡×Æâ¤Ë¤Æ¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
2. Æü·Ð¥Ó¥¸¥Í¥¹ÅÅ»ÒÈÇ¤Ç¤ÎÈ¯¿®
Âç¾Þ¼õ¾Þ´ë¶È¤Î³×¿·Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß»öÎã¤Ï¡¢Æü·Ð¥Ó¥¸¥Í¥¹ÅÅ»ÒÈÇ¤Ë·ÇºÜ¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¹¹ð¤Ë¤Æ¾ÜºÙ¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥¯¥é¥¦¥É·Ð±Ä´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖLoglass¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖLoglass ·Ð±Ä´ÉÍý¡×¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎÃæ¤Ë»¶ºß¤¹¤ë·Ð±Ä¥Çー¥¿¡ÊºâÌ³¿ôÃÍ¡¿KPI¤ÎÍ½»»¡¦¸«¹þ¡¦¼ÂÀÓ¡Ë¤Î¼ý½¸¡¦Åý¹ç¡¦°ì¸µ´ÉÍý¤Þ¤Ç¤ò¸úÎ¨²½¤·¡¢¹âÅÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É·Ð±Ä´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤¬°Û¤Ê¤ëÉ½·×»»¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ä³Æ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë»¶ºß¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Çー¥¿¤ò¡¢¥íー¥Çー¥¿¤Î¤Þ¤Þ¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¥Çー¥¿¥Ùー¥¹²½¡£¸«¤¿¤¤¿ôÃÍ¤ò¸«¤¿¤¤¥«¥Ã¥È¤Ç´ÊÃ±¤Ë²Ä»ë²½¡¦Ê¬ÀÏ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤ÎÀºÅÙ¤ä¥¹¥Ôー¥É¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¾Ò²ð¥µ¥¤¥È¡§https://www.loglass.jp/
À½ÉÊ¾Ò²ðÆ°²è¡§https://youtu.be/4jiRIjcO6Ck
¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥°¥é¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÎÉ¤¤·Êµ¤¤òºî¤í¤¦¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢¿·¤·¤¤¥Çー¥¿·Ð±Ä¤Îºß¤êÊý¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹DX¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖLoglass ·Ð±Ä´ÉÍý¡×¡ÖLoglass ITÅê»ñ´ÉÍý¡×¡ÖLoglass ÈÎÇä·×²è¡×¡ÖLoglass ¿Í°÷·×²è¡×¡ÖLoglass ¥µ¥¯¥»¥¹¥Ñー¥È¥Êー¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ÉÛÀî Í§Ìé
ÀßÎ©¡§2019Ç¯5·î
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è»°ÅÄ3-11-24 ¹ñºÝ¶½¶È»°ÅÄÂè2¥Ó¥ë 9³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¿·¤·¤¤¥Çー¥¿·Ð±Ä¤Îºß¤êÊý¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹DX¥µー¥Ó¥¹¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦ÈÎÇä
URL¡§https://www.loglass.co.jp/