アイデアを“わずか数日”で「動く仕組み」に - AIプロトタイピングサービスを本格提供開始

～構想段階からのスピード検証で、DX／新規サービス開発の壁を突破～

株式会社スピードリンクジャパン

株式会社スピードリンクジャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役 西田 祥）は、

このたび“構想から数日で動作可能なプロトタイプを提供する

”新サービス「AIプロトタイプスタジオ」（https://ai.slj.jp/）を正式リリースいたしました。

本サービスは、企業が抱える「アイデア段階」「業務改革構想」「AI活用構想」といったフェーズを、迅速に形にして仮説検証を可能とすることを目的としています。

■背景

業務変革の第一歩に。

近年、多くの企業で「AIやデジタル技術を用いて業務変革を進めたい」「サービスアイデアを早期に試したい」というニーズが急速に高まっております。



その一方で、要件定義・設計・実装・検証に時間を要し、アイデアが構想のまま終わるケースも少なくありません。



スピードリンクジャパンは、SI（システムインテグレーション）事業および教育事業を通じて、

未経験エンジニア育成・請負開発・SES提供という三位一体の支援体制を構築しており、

「アイデアを実際に動くものにするためのリソース」「システム化・実装力」の両輪を持っております。

同社が蓄積してきたAI活用・人材支援・開発ノウハウを背景に、本サービスの提供に至りました。

■サービス概要

「AIプロトタイプスタジオ」では、以下の特徴を備えております。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/72134/table/96_1_99335ee36cd8c6ff577b1a2202833eec.jpg?v=202511180927 ]

■提供対象／期待効果

対象企業・部門- 新規サービスのアイデア段階にある企業・部署- 既存業務におけるAI・自動化検討中の部門- 業務改革・デジタルトランスフォーメーション（DX）を急ぐ企業

期待される効果

■会社概要・本件に関するお問い合わせ先

- 意思決定サイクルの短縮- 早期にユーザーフィードバックを収集し、仮説を磨く機会の創出- 仕様・費用・運用面のリスク低減- 社内において「まず体験してみる」文化・人材育成の促進[表2: https://prtimes.jp/data/corp/72134/table/96_2_b30565857b00598182813804ea157147.jpg?v=202511180927 ]