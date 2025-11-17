イギリスの老舗プレミアムジュースメーカー James White Drinks Ltd が展開するオーガニックジュースブランド『Organics(オーガニクス)』より、自然の恵みをそのまま味わえる新フレーバー「オーガニック アップル＆ジンジャー ジュース」を2025年11月17日より日本国内で発売いたします。





アップル＆ジンジャー









■ 自然の味わいをそのままに。素材が主役のオーガニックジュース

『Organics』シリーズは、オーガニック認証を受けた厳選素材を使用し、砂糖・香料・着色料を一切加えない、自然の風味を大切にしたジュースブランドです。





【オーガニック アップル＆ジンジャー ジュース】

有機りんごの優しい甘みと、ジンジャーの爽やかな刺激が絶妙に調和。

冷やしても温めても楽しめる、英国らしいナチュラルな味わいです。





【商品URL】

https://www.lamer-shop.com/view/item/000000000571





■ 健康とサステナビリティを両立

『Organics』は、人にも環境にもやさしいものづくりを大切にしています。

すべての製品はヴィーガン対応で、持続可能な農法とリサイクル可能なガラスボトルを採用。

自然との共生を意識したブランドとして、世界中のオーガニック愛好家に支持されています。









■ 商品概要

商品名 ： オーガニック アップル＆ジンジャー ジュース

ブランド ： Organics(オーガニクス)

メーカー ： James White Drinks Ltd(イギリス)

内容量 ： 750ml

原産国 ： イギリス

価格 ： 1,300円(税込1,404円)

発売日 ： 2025年11月17日

販売場所 ： Amazon、楽天

自社ECサイト： https://www.lamer-shop.com/view/page/jameswhite