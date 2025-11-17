株式会社ネクストシステム(本社：福岡県福岡市、代表取締役：木村 晋宏)は、「侵入検知アプリ for i-PRO」(旧名称：VPエリア内異常検知アプリケーション)のバージョン1.4.0をリリースいたしました。本アップデートでは、検知範囲のエリア設定が最大5つまで可能な複数設定に対応いたしました。





▼侵入検知アプリ for i-PRO

【バージョン1.4.0 リリースノート】

▼検知範囲の複数エリア設定が可能に(最大5つ)





今回のアップデートにより、これまでの単一エリアの設定、検知から、最大5つまでのエリアを同時に設定できるようになりました。これにより、1台のAIカメラでありながら、映像内の複数の監視ポイントをカバーすることが可能になり、柔軟な監視体制が実現します。





たとえば、工場や倉庫などで細かく立ち入り禁止エリアを設定することで、より厳密にきめ細かな安全管理が実現します。

エリアそれぞれに、検知してから異常を通知するまでの時間を設定できるので、条件に合わせた侵入検知も可能です。

現場の運用に合わせた柔軟なエリア設計が可能となり、より効率的かつ実用的な監視体制の構築をサポートします。









▼リリース日

2025年10月30日









▼「侵入検知アプリ for i-PRO」とは？

「侵入検知アプリ(※1)」は、人体が指定エリア内に侵入した際に検知やアラート通知が可能な、i-PRO製AIカメラ専用アプリケーションです。姿勢推定AIエンジン「VisionPose」(※2)を搭載した検知システムにより、人体の部位単位もしくは全身を選択して検知できます。また、i-PRO製監視映像システムと連携することで証拠映像の確認やメールでのリアルタイム通知も可能です。監視システムの強化として、予期せぬ事故の防止や異常行動の自動検知にご活用いただけます。

【※1】本アプリケーションの動作には、別途i-PRO製AIカメラが必要となります。

iPRO AIカメラはこちら( https://i-pro.com/products_and_solutions/ja/surveillance/products/network-camera )からお選びください。

【※2】VisionPoseは、NEXT-SYSTEM Co.,Ltd.の登録商標です。









▼株式会社ネクストシステムについて

株式会社ネクストシステムは、「未来のシステムを創造し、世の中に変革をもたらす」をビジョンに掲げ、AI・XR(AR/VR/MR)の先端技術を核とした研究開発を行うIT企業です。主力製品である姿勢推定AIエンジン「VisionPose」は、エンターテインメント、スポーツ、医療、製造など幅広い業界のDX(デジタルトランスフォーメーション)に貢献しています。

私たちはこれからも、革新的な技術とソリューションの提供を通じて、より豊かで便利な社会の実現を目指してまいります。





代表者 ： 代表取締役 木村 晋宏

所在地 ： 福岡市南区井尻3丁目12番33号 アンビエント井尻2F

設立 ： 2002年8月

事業内容 ： 姿勢推定AIエンジン「VisionPose」の開発・販売

AIによる行動解析、エルゴノミクスシステムの研究開発

XR(AR/VR/MR)などの最先端システムの研究開発

AI×ARサイネージ「Kinesys」の開発・販売

WEBサイト： https://www.next-system.com/

Facebook ： https://www.facebook.com/nextsystemcom/

X ： https://x.com/NEXT_SYSTEM_Co