多国多様性文化の祭典「WA∞WA」FESTIVAL2025 in 姫路
多国多様な伝統文化が一堂に会する「WA∞WA FESTIVAL2025 in 姫路」が、11月22日(土)から24日(月)までアクリエひめじにて開催されます。
親子で楽しめる伝統芸能体験や、アニメ・特撮ショー、忍者体験、和楽器演奏、書道パフォーマンス、多国籍ファッションショーなど、見どころ満載。新嘗祭奉納式典や多国籍グルメも充実し、日本と世界の文化を未来の子どもたちへ繋ぐ特別な3日間です。高校生以下は入場無料、家族みんなでぜひご参加ください。
∞和ールド環イド∞JAPAN(R)プロジェクト
■開催概要
多国多様性文化の祭典「WA∞WA」FESTIVAL2025 in 姫路
会場 ：アクリエひめじ(展示場A＆屋外にぎわい広場)
日時 ：2025年11/22(土)～2025年11/24(月)
参加費 ：大人 500円(入場者特典有)※高校生以下は無料
注意事項：・雨天決行
・駐車場有(※有料：会場内駐車台数制限あり)
・公共交通機関がおすすめです。(※姫路駅より徒歩約10分)
■注目イベント
・親子で一緒に楽しめる多様な伝統文化体験！
・アニメ・特撮／忍者甲冑／神楽舞／雅楽・小鼓・箏／
多国衣装ファッションショーステージ
・新嘗祭(にいなめさい)奉納式典！
・多国籍飲食ブース多数
●11/22(土)17:00～(※入場料受付 16:30～)
・新嘗祭(にいなめさい)
イベント会場に祭壇を！神楽舞、剣舞、箏演奏など奉納式典
式典終了後、直会＆交流会
(“おにぎり”“おでん”、串焼き、甘酒など飲食ブース多数有)
●11/23(日)9:50～(※入場料受付 9:30～)
・書道パフォーマンス
・中川奈美さん「鬼滅の刃」挿入歌
(竈門炭治郎のうた、竈門禰豆子のうた、他コーラス)
「歌と舞」舞台ステージ
・剣舞忍者ショー＆忍者体験
・「ウルトラマンオメガ」ショー＆写真撮影会(※午前＆午後の2回公演)
・和風ガールズバンド「天女神樂」舞台ステージ
・「多国伝統衣装」ファッションショー
・相撲体験(※午前＆午後の2回)
●11/24(月)10:00～(※入場料受付 9:30～)
・「君が代」歌と演奏、子どもたち舞のコラボレーション
・書道パフォーマンス
・「小鼓・箏・雅楽」演奏と演奏体験
・子どもたち“和の姫神”【Frutta Festa ∞饗宴の果実∞】舞を披露！
・和風ガールズバンド「天女神樂」舞台ステージ
・中川奈美さん「鬼滅の刃」挿入歌
(竈門炭治郎のうた、竈門禰豆子のうた、他コーラス)
子どもたち“和の姫神”【Frutta Festa ∞饗宴の果実∞】コラボステージ
・日本舞踊「やまと舞」と子どもたち“和の姫神”
【Frutta Festa ∞饗宴の果実∞】コラボ
・「石見神楽」神楽舞
●23日、24日
「和紙」「皮革」「日本刀」「着物・忍者甲冑着付」「染め・織物」「手裏剣制作」など
伝統工芸文化体験ワークショップブース多数！
●22日、23日、24日
多国籍飲食ブース、キッチンカーも
日本の歴史伝統文化を未来次世代子どもたちに伝え繋ぐプロジェクト！
【∞和ールド環イド∞JAPAN】
・https://wawa8jpn.com/
・https://www.instagram.com/wawa8jpn/