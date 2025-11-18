MRTグループ、ベトナム医療人材プラットフォームが順調に成長

MRT株式会社

MRT株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小川智也、以下 MRT）は、先般リリースした、MRT Global Management Pte Ltd（本社：シンガポール、CEO：加藤修孝 以下MRTグローバル）をハブとして展開する、ベトナム最大級の医療人材プラットフォーム「MRT HUB(https://vn.job.medrthub.com/)」および医療人材を専門とする人材紹介サービス※において、ベトナム国内の医師紹介案件が成約し、医療という社会インフラを支える担い手として、ベトナムでの一歩を踏み出したことをお知らせいたします。

【内容】

MRTグローバルは、人材紹介事業者のライセンスを保有するMRT Vietnam Co., Ltd（以下 MRTベトナム）を通じて、医療人材プラットフォーム「MRT HUB(https://vn.job.medrthub.com/)」の運営を2025年10月より本格始動いたしました。※法規制や現地事情が日本とは大きく異なるベトナム市場において外資系企業として新規参入しながらも、ベトナム現地での信頼を積み重ね、わずかな期間でベトナム人の医師登録者数500名、登録医療機関数150施設、掲載案件数250件に達し、すでに複数の非常勤および常勤紹介の成約実績を積み上げております。2025年中には、医師登録数1,000名、登録医療機関数300施設、求人総掲載数500件、マッチング総数30件を見込んでおり、当初計画を大きく上回る初年度実績が期待できる状況にあります。

【今後の展望】

「MRT HUB(https://vn.job.medrthub.com/)」は、開始から5年目となる2030年までにベトナム国内医師総人口の40％、ターゲットとする医療機関2,800施設の25％の登録を目標として掲げております。そして、ベトナム人医師にとって有用な情報を提供するプラットフォームを目指し、「MRT HUB(https://vn.job.medrthub.com/)」のサービス向上および、ベトナムにおける医療機関・事業者・官公庁および自治体等との提携の拡大を進めてまいります。

※ MRTグループ、ベトナム最大級の医療人材プラットフォームを本格始動(https://ssl4.eir-parts.net/doc/6034/tdnet/2695035/00.pdf)

◆サービスに関するお問い合わせ （担当：加藤）

MRT Global Management Pte Ltd info@medrtglobal.com

MRT Vietnam Co., Ltd info@vn.medrtglobal.com Hotline:028 6287 6155

【会社概要】

会社名：MRT株式会社 （英文表記 MRT Inc.）

所在地：東京本社 〒150-0041 東京都渋谷区神南1-18-2 フレーム神南坂3階

設立年月日：2000年1月26日

会社URL：https://medrt.co.jp/

資本金：540,565千円（2024年12月31日現在）

株式公開市場：東証グロース市場（6034）

従業員数：237名（2024年12月末時点）

【グループ会社】

株式会社医師のとも、MRTメディアパートナーズ株式会社、MRTスタッフィング株式会社

株式会社バリューメディカル、株式会社メディアルト、株式会社anew、Medikiki株式会社

MRT Global Management Pte Ltd