高松大通り商店街・高松町商店街主催　Instagramハッシュタグキャンペーンを開催しています

立川市役所

ハッシュタグキャンペーンポスター画像

高松大通り商店街・高松町商店街では、地域の魅力をより多くの方に知っていただくため、Instagramを活用したフォトコンテストを開催しています。商店街で出会った風景や人、お店の魅力を写真に収め、ぜひご参加ください。皆さまの感性で切り取った「高松らしさ」をお待ちしています。

フォトコンテストの概要

本コンテストは、商店街の活性化と情報発信を目的に実施するものです。参加者が商店街で撮影した写真をInstagramに投稿し、ハッシュタグを付けるだけで応募できます。地域の魅力を発見し、広く共有するきっかけとして、多くの方に気軽にご参加いただける企画となっています。

応募方法

- 立川市高松町で写真を撮影する- 東京都高松大通り商店街＆高松町商店街【公式】（＠tachikawa_takamatsu）をフォロー- ハッシュタグ「 #私は立川高松推し 」をつけてアップロード

※アカウントが非公開設定の場合、投稿が確認できないため応募対象外となります。

募集期間

11月1日(土)～11月30日(日)

賞品（抜粋）

最優秀賞

Amazonギフト券 50,000円分／１名様

優秀賞

当商店街で使える商品券 10,000円分／10名様

撮影におすすめのスポット

高松町の商店街には、写真映えするスポットや日常の温かい瞬間がたくさんあります。

- 老舗店舗の店先- 季節の装飾- 高松町商店街のキャラクター「トコちゃん」関連- 商店主との温かい交流の場面

どんな瞬間も、あなたの視点で切り取れば大切な一枚になります。

あなたの見つけた「高松町の商店街の魅力」を写真を通して教えてください。

ハッシュタグを付けて投稿するだけで誰でも簡単に参加できます。

地域を盛り上げる一枚の投稿を、商店街一同、心からお待ちしております。