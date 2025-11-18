宝酒造、タカラ「焼酎ハイボール」〈強烈コーラ割り〉 12月9日(火)数量限定新発売

宝ホールディングス株式会社

宝酒造株式会社は、“タカラ「焼酎ハイボール」〈強烈コーラ割り〉”を、12月9日（火）に全国で数量限定新発売します。



〈強烈コーラ割り〉は、強炭酸が特長のタカラ「焼酎ハイボール」の中で、最も強い炭酸が楽しめる「強烈シリーズ」の数量限定フレーバーです。

大衆酒場では、甲類焼酎を“壜入りコーラ”で割った飲み方が人気を博しています。本商品は、特製スパイスエキス由来の爽やかな香りと、“壜入りコーラ”を彷彿とさせる、超強炭酸の飲みごたえが特長です。

2006年の発売以来、お客様に愛され続ける、辛口チューハイブランド“タカラ「焼酎ハイボール」”だからこその「辛口で食事に合うコーラチューハイ」をお楽しみいただけます。



近年のRTD※市場では、ライフスタイルや価値観の多様化により、定番のレモン系に加え、多種多様なフレーバーが展開されています。また、健康意識の高まりなどを背景に、「食事に合う」「辛口（甘くない）」の味わいへのニーズが高まっています。



当社は、タカラ「焼酎ハイボール」の新フレーバーを数量限定で発売することで、さらなるブランド育成と、お客様の多様なニーズにお応えします。

そして、これからも確かな技術で「和酒」の新たなおいしさと価値を創造し、豊かで笑顔あふれるお客様の暮らしに貢献します。



※：Ready to Drinkの略。缶入りチューハイなどそのまま飲むことができるアルコール飲料のこと

【商品概要】

商品名：タカラ「焼酎ハイボール」＜強烈コーラ割り＞

品目：スピリッツ（発泡性）

アルコール分：7％

純アルコール量：350mlあたり20g、500mlあたり28g

内容量／容器：350ml・500ml／アルミニウム缶

梱包：24本段ボール箱入

参考小売価格（消費税抜き）：350ml／159円、500ml／217円

発売地域：全国

発売日：2025年12月9日（火）



◆タカラ「焼酎ハイボール」 ブランドサイトhttps://shochu-hiball.jp/(https://shochu-hiball.jp/)

チューハイ（酎ハイ）の語源にもなったと言われる昭和20年代後半の東京下町の大衆酒場で生まれた元祖“焼酎ハイボール”の味わいを追求した辛口チューハイです。宝焼酎ならではの飲みごたえと、キレ味爽快で辛口な味わいに加え、糖質ゼロ※1・プリン体ゼロ※2・甘味料ゼロ※3といった機能面でもお客様にご好評いただいています。

※1 食品表示基準に基づき、100ml当たり糖質0.5g未満を糖質ゼロと表示。〈ラムネ割り〉〈ブドウ割り〉〈ジンジャー〉〈大衆酒場のうめ割り〉〈大衆酒場の赤しそ割り〉〈立石宇ち多゛のうめ割り風〉は糖質ゼロではありません。

※2 100ml当たりプリン体0.5mg未満をプリン体ゼロと表示。

※3 食品添加物としての甘味料は使用していません。