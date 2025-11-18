2025Ç¯9·î´ü ÄÌ´ü·è»»ÀâÌÀ ½ñ¤µ¯¤³¤·µ»ö¸ø³«¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
RPO¡ÊºÎÍÑ¶ÈÌ³Âå¹Ô¡Ë¡¦ºÎÍÑ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Ä¥Ê¥°¥°¥ëー¥×¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÊÆÅÄ¸÷¹¨¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢IR³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯9·î´ü ÄÌ´ü·è»»ÀâÌÀ¤Î½ñ¤µ¯¤³¤·µ»ö¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÀâÌÀÆ°²èÇÛ¿®¤Ë²Ã¤¨¡¢½ñ¤µ¯¤³¤·µ»ö¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÅö¼Ò¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Î¤´Íý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯°ì½õ¤È¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
½ñ¤µ¯¤³¤·µ»ö¤Ï¤³¤Á¤é :
https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS81305/1a454e24/d364/4e43/bf5e/73495f515a15/140120251117505026.pdf
¢£2025Ç¯9·î´ü ÄÌ´ü·è»»ÀâÌÀ[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=GQPznzzZupY ]
Åö¼ÒYouTube¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ë¤Æ·è»»ÀâÌÀÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥â¥Ç¥ìー¥¿ー¤Ë¸Ä¿ÍÅê»ñ²È·ó·Ð±Ä¼Ô¡Ê¸µ¾Ú·ô¥Ç¥£ー¥éー¡Ë ¤¿¤±¤¾¤¦»á¤ò¤ª¾·¤¤·¡¢ÂåÉ½¡¦ÊÆÅÄ¤ÈÂÐÃÌ·Á¼°¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
IR¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë :
https://www.youtube.com/channel/UCBSaEjTH-QF0BdCLraOI-Cg
ÆüËÜ¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡Ö2030Ç¯Ï«Æ¯¼ûµëGAP²ò¾Ã¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¢¤ë¥Ä¥Ê¥°¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡ßRPO(ºÎÍÑÂå¹Ô)¡ß¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ò´ð¼´»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢½¾¶È°÷1,000Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¼ê´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë¤¢¤é¤æ¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£