「喰王」公式サイトがオープン。規格外野菜を活用した大食いバトル「喰王 -king of bite- 2025秋」in品川 supported by 北国からの贈り物 は、11月23日（日・祝）開催！

株式会社KNOCK（本社：東京都新宿区、代表取締役：加藤 芳郎）が主催する大食いバトル「喰王」の公式サイト(https://gaou.knock.co.jp/)がオープンいたしました。今後は、こちらの公式サイトにて「喰王」の情報を発信してまいります。

喰王（がおう）とは

「喰王」は、日本を代表する大食いファイターたちが集結し、「最強」「最速」「最大」の称号をかけて熱戦を繰り広げる、フードエンターテインメントの祭典です。また、大食いとフードロス削減を掛け合わせた、社会貢献型イベントとしての意義もあり、規格外野菜を使用した料理を使用するなど、イベント全体を通してフードロス削減1トンを目指しています。

「喰王」に出演するのは、さまざまなメディアで活躍する大食いタレントたち。出演者の皆さんの、YouTubeチャンネル総登録者数は965万5000人超え（2025.06時点）。後日、「侍イーティング」のYouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCWzR8Xu8B6zxMePprym3Dhw)で公開される動画にも注目が集まります。

「喰王 -king of bite- 2025秋」in品川 supported by 北国からの贈り物

来たる2025年11月23日（日・祝）に開催される、「喰王」は、食品ロス削減イベント第三弾です！（第一弾の様子(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000100924.html)／第二弾の様子(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000100924.html)）

今回も、私たちの想いに賛同いただいた、たくさんの企業様に協賛をいただいております！

特別協賛

株式会社北国からの贈り物(https://kitaguni.tv/) 様

準特別協賛

株式会社ガーデン(https://gardengroup.co.jp/) 様

有限会社 荒井ラッキング(https://www.kensetumap.com/company/139791/) 様

協賛

鶏焼き肉 囲(https://www.hara-peko.co.jp/shop/kakoi/) 様、ラーメンショップ 石川店(https://x.com/RMSPISIKAWA) 様

ブランド出展

小僧寿し(https://kozosushi.co.jp/) 様、タコベル(https://tacobell.jp/) 様、ポコスリム(https://pokoslim.jp/) 様

株式会社ファインエイド(https://fineaid.co.jp/lp?u=rakusoucha_bushi) 様、フリフル(https://sustainable.furifuru.com/) 様

株式会社KAZAORI(https://kazaori.co.jp/) 様、うどん居酒屋まさか(https://www.instagram.com/udonizakayamasaka/) 様

P２スキンケア(https://knock.co.jp/p2-skincare/) 様、株式会社NEX LINE(https://www.nexline.co.jp/) 様

3rd Bar (https://3rdplace-shinjuku.owst.jp/)様、King's kitchen(https://www.youtube.com/@KingsKitchen-x8b) 様

MAX AQUA 様

主催 株式会社KNOCK(https://knock.co.jp/)

共 催 TSP太陽株式会社(https://www.tsp-taiyo.co.jp/)

制作・運営 キマイラ株式会社(https://chimaera.jp/)

「喰王」出場メンバーのキング山本がサブチャンネル開始！

「喰王」出場メンバーのひとりであり、「武士飯」(https://www.youtube.com/channel/UCkPYlX0HEeuF24S2_qKzU6Q)でもお馴染みの山本卓弥こと、キング山本がサブチャンネルを開始！「King's kitchen」(https://www.youtube.com/@KingsKitchen-x8b)では、調理師免許とふぐ処理師資格を持ち、かつて「自然派 創作和食 waen」のオーナーシェフとしても活躍したキング山本の料理の腕前を堪能でき、大食いのみならず、料理も楽しめるチャンネルとなっています。概要欄には、動画で紹介した料理のキング山本特製レシピの公開も！チャンネル開設からわずか1ヶ月で、総再生回数が85万回を超え、早くも注目を集めるチャンネルとなっています。ぜひ、ご覧ください。