【ものづくり現場×AI】「素形材産業経営賞」経済産業局長賞を、オーテック×TENHOの共創プロジェクトで受賞

株式会社TENHO

株式会社オーテック（本社：愛知県小牧市、代表取締役社長：小川 正夫、以下「オーテック」）と株式会社TENHO（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田村 允／土田 龍矢、以下「当社」）が共同で実施した「製造業向け AI導入支援プロジェクト」が、2025年度 第2回 素形材産業経営賞にて「経済産業省 製造産業局長賞」を受賞しました。

本取り組みは、製造業のAI初心者でも実践的に学べるモデルケースとして高く評価されています。

※参考（オーテック note 記事）：https://note.com/e_autec/n/n95ae9cc3451e

■この取り組みで生まれた成果

本プロジェクトでは、「AIを学ぶ」だけでなく「業務を変える成果」を重視して取り組んできました。

現在、以下のような実績が社内外で生まれています。

- Google主催の日本リスキリングコンソーシアムにて年間1億円の改善効果として紹介(https://bit.ly/AIRWP)- AIを中心とした取り組みが注目され、例年比より数倍の採用応募数- 育成したメンバーが中心となり、外部企業へのAI研修・AI導入支援で売上が発生- 現場主導で毎月2本ペースでAIアプリ/AIエージェントが社内で誕生- 管理職・若手問わず、「AIで業務を変えたい」という提案が自然に生まれる文化へ変化

単なる研修にとどまらず、業務改善・採用力強化・新規事業・社内文化まで成果が広がっている点が大きな特徴です。

■プログラムの特長

本プロジェクトは、現場で使いこなせる状態をつくることを重視しています。

■（株）ミスミのメビプレス編集部チャンネルにも掲載されました。

■今後の展開

各部署にAI研修を実施し、全社に拡大させていく。初めはVBAコードの生成から始めて、最終的にはウェブアプリを開発。[表: https://prtimes.jp/data/corp/116947/table/112_1_af6a0e0c8c051166d4227655990da36c.jpg?v=202511181157 ][動画: https://www.youtube.com/watch?v=medbdQufqBo ]

オーテックと当社は、本取り組みをもとにさらに以下を進めていきます。

- プログラムのブラッシュアップと他製造企業への横展開- 部署横断でのAI活用プロジェクト増加- AI活用ログや成果指標の蓄積、ROIの可視化- 愛知県STATION Aiでの製造業コミュニティ「ものづくりギルド」運営

本プログラムの詳細はこちら :https://note.com/e_autec/n/n95ae9cc3451e?sub_rt=share_b

■株式会社TENHOについて

当社は、独自のフレームワーク「GENEサイクル」を用いて、生成AIの内製化支援を軸とした取り組みを進めています。その中心には「実務直結のAI人材育成」と「現場課題起点のPoC」があり、社員が自ら活用できる力を養うとともに、実務に直結するAIアプリケーションを形にすることで、一過性ではなく継続的な成長と成果の拡大を実現します。

会社名：株式会社TENHO

代表取締役：田村 允、土田 龍矢

所在地：

【東京オフィス】

〒150-0045 東京都渋谷区神泉町１０－１０ アシジ神泉ビル 10F

【愛知オフィス】

〒466-0064 愛知県名古屋市昭和区鶴舞1-2-32 STATION Ai内

事業内容：

（1）生成AI導入支援・研修事業

（2）生成AIアプリケーション開発事業

（3）生成AIメディア（AI OTAKU）

会社HP：https://tenho7.jp