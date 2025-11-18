セルフフォトブランド「Photomatic」が提案する、絆の記録。「いいふうふの日」限定の無料撮影キャンペーンを実施

ピックハイブ株式会社

キタムラ・ホールディングス グループのピックハイブ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 兼 COO：大迫 由典）が展開するセルフフォトブランド「Photomatic（フォトマティック）」のフラッグシップショップであるPhotomatic 渋谷 道玄坂店において、11月22日の「いいふうふの日」に合わせた期間限定キャンペーンを、2025年11月22日(土)から11月30日(日)まで実施いたします。

Photomaticは、プロの視線から解放された空間で、それぞれのありのままの瞬間を写真として記録する、新しい撮影体験を提供しています。私たちは、多様化する社会において、11月22日を結婚の有無やジェンダーにとらわれず、お互いを認め合うあらゆる形のパートナーシップを祝福する日として捉えます。本キャンペーンでは、ウェディングフォトや日常でのお二人の写真、結婚指輪をはじめとしたペアアクセサリー、パートナーシップ宣誓書など、お二人の絆がわかるものをご持参くださった方に、Photomaticのセルフフォト無料撮影と特製フォトフレームをプレゼントいたします。この機会に、日々の忙しさの中で見過ごされがちな二人の絆を、セルフフォト撮影というプライベートな体験で再確認し、一緒に過ごすかけがえのない瞬間を1枚の写真として残しませんか。

特製フォトフレームで思い出をより大切なものに

キャンペーン特典としてプレゼントされる「特製フォトフレーム」は、Photomaticで撮影したお二人の写真を最大限に引き立てるよう、シンプルな台紙を採用しています。

フォトフレームをお二人らしく自由にアレンジできるよう、イニシャルや数字などのデザインスタンプを多数ご用意しました。二人でつくる世界に一つだけのフォトフレームで、思い出の写真をより大切なものにしていただけます。

特製フォトフレームイメージ「いいふうふの日」特別企画 無料撮影キャンペーン概要

Photomatic 渋谷道玄坂店にご来店いただいたふうふ（パートナー）の方限定で、以下の特典を提供いたします。ご参加には、お二人の結びつきを証明する「パートナーの証」のご提示が必要です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/132579/table/128_1_ec3931c4c6a8e2d28a263fd338f93ada.jpg?v=202511181157 ]

TAKE YOUR MEMORY そのままの私、今日を残したい

2018年、カメラマンでもある代表ホン・スンヒョン氏の「カメラマンに撮ってもらうのではなく、自分でポートレートを撮影するのはどうだろう？」という一言からPhotomaticのセルフフォトサービスが始まりました。

専門的にセットされた照明や空間にPhotomaticの感性が詰め込まれ、カメラに接続されたリモコンを押すだけで、誰でもそのままの最高の瞬間を収めることができます。独自のコンセプトとハイクオリティーな撮影体験が韓国のセレブから人気を呼び、BTSなどたくさんのアーティストから創業以来愛され続けています。

2024年にキタムラ・ホールディングス グループとの協業を開始して日本に本格上陸。日本のみなさまに新しい撮影体験をお届けしています。

Photomaticフォトブースのレンタルについて

Photomaticでは、法人のお客様に対してフォトブースのレンタルサービスをご提供しています。Photomaticの高クオリティの撮影技術と、オリジナルのブランド力で、ブランディングとプロモーションを両立させた企画にご利用いただけます。IPコンテンツを活用したイベント、コスメやアパレルのローンチイベント、ライブ/エンターテインメント、商業施設の販促イベント等の多数の実績を元に、Photomaticのフォトブースを活用した企画のご提案も行います。（活用事例(https://www.photomatic.jp/photobooth/archives/)）

Photomaticフォトブース法人レンタルに関するお問い合わせ、

資料請求はこちらからお気軽にお問い合わせください。

フォトブースレンタルのお問い合わせ :https://www.photomatic.jp/contact/会社概要

