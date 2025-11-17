静岡県河津町(町長：岸重宏以下「河津町」)は「関係人口創出事業」の一環として、河津町ファン交流会を実施いたします。





12/6(土)河津町ファン交流会









■取り組みの背景と目的

伊豆半島にある河津町は、「河津桜」で全国的な知名度があり、毎年2月から3月に開催される桜まつりには国内外から多くの観光客が訪れます。しかし、特定の時期に集中しているため、年間を通じた交流促進や地域経済のさらなる活性化が課題となっています。

河津町に対する多様な関わりを持つ交流・関係・活動人口の増加をはかり、地域経済の活性及び将来的な移住候補者への増加へ繋げる取り組みを進めています。









■河津町ファン交流会 イベント概要

河津が好きな人、河津にゆかりのある人が集まり交流を深め、町内外の人がゆるやかにつながり、“関係人口”としてのご縁を育むことを目的に開催いたします。





【日時】 ： 12月6日(土)13:00-15:00(受付12:30～)

【場所】 ： 東京都港区新橋6-20-4 新橋パインビル2F

【最寄駅】 ： 御成門駅 (都営三田線) 徒歩5分、

新橋駅(JR、銀座線)徒歩8分、

大門駅(都営大江戸線)徒歩7分

【定員】 ： 20名(先着順)

【参加費】 ： おとな：1,500円(税込)、小学生：750円(税込)、幼児無料

【対象】 ： 町外在住の河津町が好きな方、河津町出身者、

河津に興味がある方。伊豆や河津に移住を考えている方。

20代～30代大歓迎。

【内容】 ： ランチビュッフェ

(河津特産品の生わさびやジビエ料理もご用意しています。)

ドリンク飲み放題、お土産付き

河津クイズ大会などお楽しみゲームも予定

【申し込み】 ： Peatixよりお申し込みください

https://withkawazu.peatix.com/

【主催】 ： 河津町

【企画・運営】： 合同会社DMM.com 地方創生事業部









■河津町ファンオンラインコミュニティ「with Kawazu」

河津町に関心を持つ方同士や河津町民を繋ぎ、交流を促進することを目的として、Facebookグループを活用したオンラインコミュニティ「with Kawazu」を立ち上げました。メンバー同士が町のおすすめスポットや最新情報を共有したり、気軽にディスカッションを行い、それを具体的な行動につなげることができる双方向のコミュニケーションスペースを目指しています。





河津町に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にご参加ください。





河津町ファンオンラインコミュニティ「with Kawazu」(facebookグループ)

https://www.facebook.com/groups/1844138469817222/