いよいよ開催──吉備津神社 国宝 本殿・拝殿再建600年記念奉祝行事
吉備津神社(岡山市北区)では、令和7年(2025年)11月20日(木)より、国宝 本殿・拝殿の再建600年を寿ぐ奉祝行事が始まります。歴史と伝説が息づく社殿を舞台に、伝統と創造が響き合う4日間──世代を超えて心に残る時間を、どうぞ吉備津の社でお楽しみください。
ライトアップイメージ
■主な催し(予定)
【11月21日(金) 10:00～】
水戸岡鋭治氏による「鳥観図屏風」奉納祭・奉祝セレモニー
【11月21日(金) 18:00～】
世界的照明デザイナー・石井幹子氏演出によるライトアップ点灯式
【11月22日(土) 10:00～】
奉祝大祭(神事・雅楽・巫女舞など)
【11月23日(日) 10:00～20:30 終了予定】
ステージイベント(音楽・郷土芸能・トーク・体験企画など)
【11月24日(月・振休) 10:00～20:00 終了予定】
ステージイベント(こども向け企画・演奏・地域団体出演など)
■同時開催 体験・参加型企画
【11月23日(日) 10:00～】
鯉の放流
【11月23日(日)・24日(月・振休) 10:00～】
檜の植樹
※詳細な時間・出演者情報は公式サイトにて随時更新予定
■ 会場
・吉備津神社 境内(本殿・拝殿・東側広場・参道周辺)
■ ご来場の皆さまへ
・駐車場には限りがございます。公共交通機関のご利用をおすすめいたします。
・境内は暗所もございますので、足元にご注意ください。
・写真撮影は可能ですが、三脚の使用はご遠慮ください。
・雨天決行(一部屋外企画は変更の可能性あり)
・どなたでも参加いただけます(無料)
・安全のため入場制限をさせて頂く場合がございます
■アクセスマップの説明
▼新幹線でお越しの場合
JR新大阪駅(山陽新幹線) ～ JR岡山駅(約1時間)
JR博多駅(山陽新幹線) ～ JR岡山駅(約2時間)
▼車でお越しの場合
岡山総社ICから車で15分
岡山ICから車で15分
▼電車でお越しの場合
JR岡山駅 ～ 吉備津駅(約17分) ～ 徒歩約10分
JR倉敷駅 ～ 吉備津駅(約40分) ～ 徒歩約10分