吉備津神社(岡山市北区)では、令和7年(2025年)11月20日(木)より、国宝 本殿・拝殿の再建600年を寿ぐ奉祝行事が始まります。歴史と伝説が息づく社殿を舞台に、伝統と創造が響き合う4日間──世代を超えて心に残る時間を、どうぞ吉備津の社でお楽しみください。





ライトアップイメージ





■主な催し(予定)

【11月21日(金) 10:00～】

水戸岡鋭治氏による「鳥観図屏風」奉納祭・奉祝セレモニー





【11月21日(金) 18:00～】

世界的照明デザイナー・石井幹子氏演出によるライトアップ点灯式





【11月22日(土) 10:00～】

奉祝大祭(神事・雅楽・巫女舞など)





【11月23日(日) 10:00～20:30 終了予定】

ステージイベント(音楽・郷土芸能・トーク・体験企画など)





【11月24日(月・振休) 10:00～20:00 終了予定】

ステージイベント(こども向け企画・演奏・地域団体出演など)









■同時開催 体験・参加型企画

【11月23日(日) 10:00～】

鯉の放流

【11月23日(日)・24日(月・振休) 10:00～】

檜の植樹

※詳細な時間・出演者情報は公式サイトにて随時更新予定









■ 会場

・吉備津神社 境内(本殿・拝殿・東側広場・参道周辺)









■ ご来場の皆さまへ

・駐車場には限りがございます。公共交通機関のご利用をおすすめいたします。

・境内は暗所もございますので、足元にご注意ください。

・写真撮影は可能ですが、三脚の使用はご遠慮ください。

・雨天決行(一部屋外企画は変更の可能性あり)

・どなたでも参加いただけます(無料)

・安全のため入場制限をさせて頂く場合がございます









■アクセスマップの説明

▼新幹線でお越しの場合

JR新大阪駅(山陽新幹線) ～ JR岡山駅(約1時間)

JR博多駅(山陽新幹線) ～ JR岡山駅(約2時間)





▼車でお越しの場合

岡山総社ICから車で15分

岡山ICから車で15分





▼電車でお越しの場合

JR岡山駅 ～ 吉備津駅(約17分) ～ 徒歩約10分

JR倉敷駅 ～ 吉備津駅(約40分) ～ 徒歩約10分