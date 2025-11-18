誠子solo live『Tsukiー月ー』が2025年12月9日(火)～2026年3月10日(火)に全国５都市にて開催されます。2025年12月9日(火) 神戸 チキンジョージ（兵庫県神戸市中央区下山手通2丁目17－2）2025年12月26日(金) 京都 磔磔（京都府京都市下京区筋屋町136－9）2026年1月23日(金) 金沢 EIGHTHALL（石川県金沢市片町1丁目6－10 ブラザービル 2F）2026年2月6日(金) 甲府 CONVICTION（山梨県甲府市朝気2丁目4－13 Conviction シンセリティビル）2026年3月10日(火) 恵比寿 LIQUIDROOM（東京都渋谷区東3丁目16－6）チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

https://www.confetti-web.com/@/Tsuki

誠子初の単独ライブツアー決定

落語60分とバンド演奏に挑戦します。会場は全て大好きな音楽のライブハウスです。神戸・東京公演ではアイロンヘッド辻井君とバンドをします。京都公演では、一人でバンドをします。初めて作ったオリジナル曲も演奏します。

誠子（せいこ）プロフィール

1988年12月4日生まれ。兵庫県神戸市出身。2007年に吉本お笑い養成所NSCに入所し、漫才コンビ・尼神インターとして活動。2024年4月にコンビを解散、15年間所属した吉本興業を退所。現在はフリー芸人としてお笑いライブやラジオ、料理イベントを自主的に企画し開催している。ライフスタイルブランド「merci」を立ち上げ、キッチングッズや調味料などのプロデュースを行う。

開催概要

誠子solo live『Tsukiー月ー』■開催日時・会場12月9日(火) 神戸 チキンジョージ12月26日(金) 京都 磔磔1月23日(金) 金沢 EIGHTHALL2月6日(金) 甲府 CONVICTION3月10日(火) 恵比寿 LIQUIDROOMALL LIVE START 19:00■チケット料金前売：5,000円当日：5,500円（全席自由・税込）※ドリンク代（\600～）別途いただきます。

チケットサイト「カンフェティ」

チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典https://service.confetti-web.com