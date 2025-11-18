最大50％OFF！Telonixium冬の大感謝先行セール「ブラックフライデーSALE 」2025年11月18日より開催
ブラックフライデーイベントの割引コードのご紹介いたします。
- 商品名称：Telonixium プロジェクター 小型 F4(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FDVFT4CR)
- コード：9DTQSE4O
- 割引率：45％ OFF
- 割引価格：4999円
- キャンペーン期限：2025/11/18 17:00JST～2025/12/01 23:59JST
- 商品名称：Telonixium Google TV搭載プロジェクター X9(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F9KMPXRT)
- コード：QEMCWEI9
- 割引率：50％ OFF
- 割引価格：19999円
- キャンペーン期限：2025/11/18 17:00JST～2025/12/01 23:59JST
「Telonix公式ストア」は、2025年11月18日(火)から12月1日(月)まで、アマゾン年末の先行ピックセール（ブラックフライデーイベント）を実施しております。
今年の特別なスペシャルセールは最初の3日間が鍵！早めの注文がお得です！
在庫限り。なくなり次第終了となりますので、お早めに！
キャンペーン概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/171977/table/17_1_9c3af6de1822a2048e33ef17e4f8d0d3.jpg?v=202511190156 ]
クーポン/プロモーション利用方法：
各商品ページよりクーポンまたプロモーションコードをクリックします。
対象商品のご注文を進め、お支払方法選択ページに「クーポンコード入力欄」が表示されますので、利用可能なクーポンコードを入力してください。
ご注意事項：
・クーポンの併用はできません。
・注文完了後遡ってのクーポンのご利用はできません。
・予告なく内容変更や販売終了となる場合がございます。