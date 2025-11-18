相続業務専門LINEステップ配信ツール「サズカルステップ」がIT導入補助金2025の対象ITツールに認定

株式会社 Samika

株式会社Samika（本社：東京都渋谷区／代表取締役：川崎啓、以下「当社」）は、この度「IT導入補助金2025」の支援事業者として認定され、当社が提供する相続業務専門のLINEステップ配信ツール「サズカルステップ」が補助金対象ITツールとして登録されましたことをお知らせいたします。

これにより、相続業務を手掛ける司法書士事務所、税理士事務所、行政書士事務所、弁護士事務所などの士業事務所が、サズカルステップを導入する際の初期導入費用および月額利用料の最大50%（最大2年分）が補助金でカバーされることとなります。

■ IT導入補助金2025について

IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やDX等に向けた ITツール（ソフトウェア、サービス等）の導入を支援する補助金です。

詳細はこちら https://it-shien.smrj.go.jp/

補助内容

■ 「サズカルステップ」について

- 補助率：対象経費の1/2（50%）- 補助対象：サズカルステップ初期導入費用、月額利用料（クラウド利用料）- 申請可能期間：最大2年分

「サズカルステップ」は、相続・生前対策業務専門のLINE公式アカウント拡張システムです。

相続、生前対策分野の見込み顧客との長期的な関係構築を自動化し、相続注力士業事務所の集客・マーケティングをサポートします。

■ 「サズカルステップ」の特徴

１. 相続業務に特化した専門コラムの作成・配信代行

一般的なマーケティングツールとは異なり、相続・生前対策に特化したメルマガやコラムをすぐに配信できるコンテンツを標準搭載。

専門知識やデザインスキルがなくても、本格的なLINEマーケティングを実現できます。

２. ステップ配信による受任率・LTV最大化

貴社CRMシステムと直接連動させ、「子ども（相続人）なし」「相続関係複雑」など顧客属性に合わせたステップ配信が可能になり、面談誘導率・受任率の向上が期待できます。

３. イベント集客の効率化

セミナーや相談会などのイベント告知を効果的に配信し、参加者の募集から事後フォローまで一貫してサポートします。

４. 既存CRMとの連携による業務効率化

貴社の顧客管理システム（CRM）と連動することで、二重登録などの作業負担を削減し、顧客情報の一元管理を実現します。

士業事務所における「相続分野の課題解決」をサポート

■ 見込み客の取りこぼし

相続セミナーや相談会の参加者のうち、その場で相談予約に至るのは約5%程度。残り95%の「今すぐではないが将来的に相談したい」という見込み客との接点が失われている。

■ 既存顧客との関係維持の困難さ

相続手続き完了後、お客様との関係が途切れてしまい、二次相続や他のご家族からの紹介につながりにくい。

■ デジタルマーケティングのリソース不足

LINE公式アカウントを開設しても、配信コンテンツの作成やマーケティング戦略の立案に時間とノウハウが不足している。

上記のような課題に対して、IT導入補助金の活用を通じて、より多くの相続専門士業事務所がサズカルステップを導入し、見込み客の育成と既存顧客との関係強化を実現できるよう支援してまいります。

これにより、相続という人生の重要な場面において、お客様に寄り添い、信頼される専門家としてのブランド確立をサポートしてまいります。

