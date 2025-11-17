ブラックフライデー2025開催！Hoxhyonの人気クッションが特別価格に - 3色展開・期間限定セール

九洋洲 Joychou 株式会社

Hoxhyon（ホクション）は、2025年11月21日より12月1日までの期間、ブラックフライデー特別企画を実施いたします。人気アイテム「もう止まらないリラックスクッション」が通常価格9,310円のところ、特別価格5,681円で登場。さらに1％ポイント還元も実施します。カラーは選べる3色展開。年に一度の大型セールで、より快適なリラックスタイムをお届けします。

もう止まらない心地よさ”を追求したリラックスクッション

安定した動作でスムーズにフィット

リクライニング中に止まってしまう、体重を少し掛けると動かない--そんなよくある不便を解消。本製品は高トルクモーターを搭載し、負荷が大きくても安定した動作を実現します。背中や腰にしっかり沿い、体型を問わず快適にお使いいただけます。

3モード × 3速 × 2温度の多彩な組み合わせ

- 正回転 / 逆回転 / 交互回転の3モード- 気分に合わせて選べる3段階スピード- ほっと温まる2段階ヒーター機能

家族みんなで楽しめる幅広い調整機能が魅力です。

20個の3Dヘッドが生み出す奥深いもみ心地

大小の3Dヘッドを20個配置。

大きなヘッドはしっかりと包み込み、小さなヘッドは指先のように繊細にアプローチ。立体的なヘッド構造により、単調ではない深みのあるもみ心地を味わえます。

人間工学設計で全身にフィット

M字カーブ、中央U字ライン、最適角度15°の前傾設計により、腰・背中・肩・首・ふくらはぎなど様々な部位にフィット。高反発クッションが体圧を分散し、長時間使用でも疲れにくい快適性を実現しました。

場所を選ばないコードレスタイプ

USB-C充電式でコード不要。

自宅・オフィス・車内など、好きな場所で使える軽量デザインです。2000mAhバッテリー搭載で、フル充電なら約5～6回（1回10分）の使用が可能です。

ギフトにも喜ばれる快適設計

通気性の高いメッシュ素材に加え、肌ざわりの良い生地を採用。操作もシンプルで、ご年配の方にも扱いやすい設計です。母の日・父の日・敬老の日・誕生日・記念日など、幅広い贈り物に適しています。

ブラックフライデー2025 セール概要

ブランド名： Hoxhyon

対象商品： もう止まらないリラックスクッション

通常価格： 9,310円

特別価格： 5,681円

ポイント還元： 1%

カラー展開： 3色

開催期間： 2025年11月21日～12月1日

購入リング：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FDGP192T?th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FDGP192T?th=1)

詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/dp/B0FDGP192T?th=1JOYCHOU株式会社

担当：桜井 凛

メールアドレス：yonnie@joychouglobal.com