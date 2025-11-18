兵庫県淡路島「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」にある、アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「ゴジラ迎撃作戦」ゴジラミュージアム内では、アトラクションオープン5周年を記念し、2025年12月20日（土）～2026年9月13日（日）の期間限定で「モスラ特別展」を開催いたします。そしてこの度、「モスラ特別展」を記念した限定オリジナルモスラグッズ7種を12月20日（土）より販売開始いたします。モスラレオをはじめ各形態のモスラやライバル怪獣がデザインされた缶バッジや、今回の記念展用に書きおこしたオリジナルロゴがデザインされたピンズ、白雲石コースターのほか、ステッカー、巾着袋、フェイスタオル、缶型グラスの７アイテムは、モスラファン必見のオリジナルグッズです。平成モスラ伝説を堪能できる「モスラ特別展」のゴールにあるゴジラショップにて販売！子どもの頃に夢中になった、“モスラ”が淡路島に降臨！家族と一緒に、仲間と一緒に、夢中な冬休みをニジゲンノモリで過ごしましょう！

■商品概要

発売開始：2025年12月20日（土）場所：「ゴジラ迎撃作戦」 ゴジラショップ営業時間：平日10:00～18:00、土日祝10:00～20:00商品：①記念缶バッジ（ランダム全7種）／各495円（税込）②記念トラベルステッカー／660円（税込）③記念巾着袋／1,210円（税込）④記念フェイスタオル／2,530円（税込）⑤記念缶型グラス／1,650円（税込）⑥記念白雲石コースター／825円（税込）⑦記念ロゴピンズ／880円（税込）※売り切れ次第、終了

■『モスラ特別展』概要

実施期間：2025年12月20日（土）～2026年9月13日（日）場所：「ゴジラ迎撃作戦」ゴジラミュージアム内営業時間：平日10:00～20:00(最終入場18:00)、土日祝10:00～22:00（最終入場 20:00）料金：「ゴジラ迎撃作戦」のゴールドチケット、プレミアムチケット、VIPジャーニーパスをご購入し、入場ください特典：入場チケットの事前予約購入者を対象に、「モスラ特別展」限定デザインの限定ポストカードをプレゼントURL：https://nijigennomori.com/godzilla_awaji/?utm_campaign=pr

■「“ゴジラ（1999）背びれ”付 ゴールドチケット」概要

申込期間：2025年11月3日（月）13:00 ～ 2025年11月23日（日）23:59内容：・ニジゲンノモリ「ゴジラ迎撃作戦」ゴールドチケット・東宝映像美術製作「ゴジラ（1999）背びれ」価格：90,000円(税込)申込：https://shop.nijigennomori.com/?utm_campaign=pr※限定50個のみニジゲンノモリECサイトにて発売いたします。申込期間にご予約いただいた方で限定50名様に販売いたします。（※応募多数の場合は抽選となります。）※お一人様1個のみ購入いただけます。※当選は発送をもって代えさせていただきます。（発送は12月上旬予定）URL：https://nijigennomori.com/godzilla_awaji/?utm_campaign=pr

■（参考）「ゴジラ迎撃作戦」概要

『ゴジラ迎撃作戦』は、淡路島に上陸した世界最大、全長120mの実物大ゴジラをテーマにし、強大さと迫力を真に体感できる世界唯一のエンターテインメントアトラクションです。参加者は国立ゴジラ淡路島研究センターの一員となり、細部までこだわり抜いたゴジラの体内に参加者が突入する「ジップライン」や、飛散したゴジラ細胞を殲滅(せんめつ)する「シューティングゲーム」などのミッションに挑みます。その他、常設では世界初となる「ゴジラミュージアム」や、小さなお子さまを対象に、約50種類の怪獣ソフビなどが 遊び放題のキッズエリア「カイジュウノモリ」などの室内アトラクションも充実。さらに、国立ゴジラ淡路島研究センターのグッズをはじめ、『ゴジラ迎撃作戦』の世界感あふれるフード等も販売致します。世界最大のゴジラが淡路島に上陸しています！

「ゴジラ迎撃作戦ではゴジラグッズも充実！ニジゲンノモリでしか買うことができないオリジナルグッズも多数展開しております。かっこいい帽子や可愛いカチューシャを着けてアトラクションを体験すれば、より一層ゴジラの世界観に入り込めます。また、グラスやフィギュアやお菓子など、お土産の購入にもご利用ください！」

■（参考）グランシャリオ北斗七星135° ゴジラコラボルーム「怪獣ランド」概要

「ゴジラ」の70周年を記念し、歴代の「ゴジラ」映画作品に登場した怪獣たちが大集合したゴジラコラボルーム『怪獣ランド』。室内には、歴代ゴジラと人気怪獣たちが描かれたインテリアやタペストリー、窓越しに見える実寸大ゴジラの一部、さらに、それらに光の照射で見え方が変わる特殊加工を施すことによって、昼・夜で異なった室内の雰囲気をお楽しみいただけます。室内に隠れた全ての怪獣たちを見つけ出すことで豪華特典が手に入る“特別任務”に挑戦していただくなど、昼夜通してお愉しみいただけるお部屋です。https://awaji-grandchariot.com/room/3416/?utm_campaign=pr

TM & © TOHO CO., LTD.