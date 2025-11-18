中国ハイテクフェア2025が深圳で開幕: 技術と協業で世界のイノベーションを加速

Shenzhen Zhenwei International Exhibition Co., Ltd.

2025年11月14日、第27回中国ハイテクフェア（CHTF）が「技術で産業を強化し、共に未来を創造する」をテーマに、深圳で正式に開幕しました。

中国最大かつ最も影響力のあるテクノロジー展示会である本フェアには、100を超える国と地域から5,000社以上の主要企業および国際機関が出展。最先端の製品・技術・イノベーションが5,000件以上披露され、世界の科学技術の最前線が一堂に会しました。

CHTFは過去30年近くにわたり、グローバルな技術交流およびイノベーション商用化の重要な橋渡しとして機能するとともに、中国の高度な対外開放の象徴としても重要な役割を果たしてきました。

グローバル・イノベーションの推進力

今年のCHTFでは、AI・ロボティクス、半導体・集積回路、コンシューマーエレクトロニクス、低空経済、商業宇宙産業などを網羅する22の専門展示ゾーンを設置。中国のハイテク産業の新たな全体像を鮮やかに描き出しています。

展示面積は40万平方メートルにおよび、深圳市政府との共催により、技術革新と産業革新の融合を加速し、中国が掲げる「科学技術の高水準な自立・自強」への貢献を目指します（第20回中国共産党中央委員会第4回全体会議にて提起）。

イノベーション拠点としての深圳は、研究開発（R&D）投資強度と国際特許出願件数において国内をリード。9年連続でR&D総投資額が2桁成長を維持し、国内特許認可数は7年連続、PCT国際特許出願件数は21年連続で全国トップを記録。最近では、深圳・香港・広州イノベーションクラスターが世界第1位にランクインしました。

今年の注目展示の一つが、Huawei（華為技術）と光明実験室が共同出展する「昇騰AIエコシステムパビリオン」です。深圳で初公開となる「384スーパーノード」や、オープンソースのCANNアーキテクチャなど、国産AIコンピューティングの“ハードパワー”と、“ソフトコア”の融合による、協調型AIエコシステムの進化を体現しています。

地域連携と統一市場形成を後押し

中国の「全国統一大市場」戦略の下、CHTFは、技術・資本・人材といったイノベーション資源の地域間流動を促進する重要なプラットフォームとしても機能しています。

上海、重慶、香港、マカオ、そして深圳、珠海、東莞、中山など粤港澳大湾区を含む30以上の地方代表団が参加し、地域間協力と資源統合におけるCHTFの役割を強く印象づけています。

今年新設された「地域経済・技術イノベーションゾーン」では、全国各地の技術・産業イノベーション成果が紹介されています。

たとえば、張家港市および杭州の余杭区が独立出展を果たし、新エネルギー、半導体、デジタル経済、低空航空、生物医薬などの先進産業を展示。浙江省の「強脳科技」は、中国初の脳-コンピュータ・インターフェース（BCI）分野におけるユニコーン企業として、非侵襲型BCIおよびRevo 2ロボットハンドを出展。また、杭州の「高曦科技」は、世界で唯一、単層酸化グラフェンの量産が可能な企業として、「一素材・二繊維・二膜」イノベーションシステムを披露しています。

世界のイノベーションを集結

本フェアには、世界中のハイテクバリューチェーンに属する5,000以上の企業が集結し、技術・資本・産業の融合により、新たな「質の高い生産力」の創出を促進します。

中国南方電網、中国稀土集団、中国電気装備集団など40社以上の中央国有企業が、国家レベルの重要プロジェクトに関する最新成果を展示。また、HONOR（栄耀）、科大訊飛、Insta360、小刀電動（XDS）、ボーン光学などの業界リーダー企業も最新技術を発表します。

さらに、清華大学、北京大学、香港中文大学、中国科学院、光明実験室をはじめとする30以上の著名大学・研究機関も出展し、世界最先端の科学技術動向が紹介されています。

国際協力の深化

粤港澳大湾区の中心に位置するCHTFは、中国の対外開放と国際協力の窓口としても重要な役割を担っています。

今年は「一帯一路国際協力ゾーン」および「国際友好都市技術ゾーン」が設けられ、ドイツ、カナダ、ロシア、ブラジル、アルゼンチンをはじめとする、アジア・ヨーロッパ・アメリカ各国・地域の技術革新企業が参加。

グローバル調達フェアには、30,000人を超えるバイヤーと1,000以上の調達代表団、3,000超の国内外投資機関が参加予定で、Morgan Stanley、J.P. Morgan、Goldman Sachs、Sequoia Capital、Bain Capital、IDG Capital、中国工商銀行、サウジアラビア政府系ファンドなども名を連ねています。

また、新エネルギー・エネルギー貯蔵をテーマとした特別調達セッションなどを通じて、世界中のバイヤーと中国サプライヤーとの直接的な協力関係構築が促進され、国境を越えた技術革新と産業連携が加速されます。

3日間にわたるイノベーションの祭典

フェア期間中（3日間）、新製品発表、プロジェクトピッチ、技術セミナー、投資フォーラム、表彰式など200件以上の関連イベントが開催されます。

新製品・新技術の発表数は5,000件を超え、そのうち90％が実物展示、20％以上が中国初・世界初の公開となります。

注目製品には、中国科学院深圳先進技術研究院が開発した世界初の水中作業用外骨格ロボットや、HONORの「Magic 8シリーズ」（世界初の自己進化型AIネイティブスマートフォン）などがあります。

イノベーションの歩みと未来

27年の歴史を誇るCHTFは、「中国No.1のテクノロジー展示会」として知られると同時に、無数のテックレジェンドの誕生を見届けてきました。

Tencent（テンセント）が初の資金調達を果たした場であり、iFLYTEKがHuaweiとの戦略提携を結び、遺伝子組換え綿花プロジェクトが全国に広がるきっかけを作った場所でもあります。

こうした成功事例を通じて、CHTFは中国の科学技術が「追随者」から「競争者」、そして「世界のリーダー」へと進化する過程を象徴してきました。

今年のフェアでも多くのパートナーシップが締結され、新たな技術革新が発表される中、CHTFは再び「終わりなきイノベーションの舞台」として、展示場から産業現場へ、深圳から世界へと技術を押し出し、世界の科学技術進歩と中国の技術的自立に新たな原動力を注ぎ込んでいます。