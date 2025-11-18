パソコン工房WEBサイト、自作PCパーツ・組み立てキット・周辺機器・中古PCを対象にした「怒涛のブラックフライデーWEBポイント還元祭」を実施
パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪市浪速区）は、パソコン工房WEBサイトにて、「怒涛のブラックフライデーWEBポイント還元祭」を12/2（火）16:59まで実施いたします。会員ログイン状態でエントリーページにてエントリーしていただいたあと、対象の自作PCパーツ、組み立てキット、周辺機器、中古PCを購入すると、商品に応じてパソコン工房WEBポイントを還元いたします。
■ キャンペーン概要
期間
11/18（火）14：00～12/2（火）16：59
適用条件
キャンペーン期間中、パソコン工房WEB会員またはビジネスご優待会員にログインの上、エントリーページからエントリーを行い、対象商品のご注文が完了した方
対象商品
当社指定の自作PCパーツ・周辺機器・中古PC・組立キット※対象商品には商品情報ページに「【要エントリー・12/2(火)16:59まで】怒涛のブラックフライデー対象 〇%WEBポイント還元」という赤い帯が記載されています。
付与ポイント
【5%還元対象商品】組み立てキット・中古PC・中古Macマウス・キーボード・PCケース・冷却関連・電源ユニット・液晶モニター・サプライ【3%還元対象商品】マザーボード・メモリ（デスクトップ・ノート用）・内蔵HDD・外付けHDD・ネットワーク機器【1%還元対象商品】その他自作PCパーツ・周辺機器
付与期間
ご注文商品の出荷完了月の翌月20日頃
◇ キャンペーン詳細ページ
https://www.pc-koubou.jp/goods/black_friday_point.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20251118_2&utm_content=nonpay
パソコン工房は、24時間365日体制のコールセンター、全国店舗ネットワークによる安心サポートで万全のアフターフォローとなっております。パソコン工房ホームページhttps://www.pc-koubou.jp※文中の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。※掲載情報は発表時点のものとなります。事前の告知なく中止、変更させていただく場合がございます。
【会社概要】 社名 株式会社ユニットコム 運営ショップ名 パソコン工房 URL : https://www.pc-koubou.jpグッドウィル URL : https://www.goodwill.jp代表者 代表取締役 端田 泰三 本社所在地 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-16-1事業内容 iiyama PC（オリジナルパソコン）、パソコンパーツ、ソフトウェア、パソコン周辺機器の販売、パソコン修理・サポートサービス、データ復旧サービス、中古買取・販売、パソコンレンタル、メモリアーカイブサービス
本リリースに関するお問い合わせ先株式会社ユニットコム Webマーケティング営業GTel : 06-6647-6019 / Fax : 06-6647-6014E-mail : order-webmaster@pc-koubou.co.jp