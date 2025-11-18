中央日本土地建物株式会社（千代田区霞が関一丁目 代表取締役社長 三宅潔）と京阪ホールディングス株式会社（大阪市中央区大手前一丁目 代表取締役社長 平川良浩）は、株式会社みずほ銀行（千代田区大手町一丁目 取締役頭取 加藤勝彦）と共同で開発した複合施設「淀屋橋ステーションワン」の地下１階に、観光案内所「淀屋橋観光ステーション」を11月19日にオープンいたしますのでお知らせします。

「淀屋橋観光ステーション」は淀屋橋ステーションワンの地下1階のエントランスに隣接し、京阪電車「淀屋橋」駅やOsaka Metro御堂筋線「淀屋橋」駅をご利用の方にも立ち寄っていただきやすい位置にあります。訪日外国人旅行者の観光案内ニーズにもお応えできるよう、対面による多言語案内を行います。また、大阪の歴史や文化を発信するだけでなく、京都や滋賀など京阪沿線のさらなる魅力も発信していきます。なお、本観光案内所の運営は、京阪電気鉄道株式会社（大阪府枚方市岡東町 代表取締役社長 井上欣也）と大阪水上バス株式会社（大阪市中央区大阪城 代表取締役社長 奥村茂之）が共同で行います。■施設名称 淀屋橋観光ステーション■場所 淀屋橋ステーションワン 地下１階■開業日 2025年11月19日（水）■営業時間 10時～17時（うち1時間の休憩あり、年末年始は休館）■業務内容 訪日外国人旅行者向けの対面による案内、観光情報の発信など

■淀屋橋駅東地区都市再生事業について本事業は、中央日本土地建物株式会社が所有する「日土地淀屋橋ビル」と京阪ホールディングス株式会社が所有する「京阪御堂筋ビル」を共同で建て替え、エリア最高となる高さ約 150ｍのランドマークビルを開発したものです。オープンイノベーション施設を備えたオフィスゾーンや、商業ゾーン、婚礼等多目的に使えるイベントスペースなどからなる複合施設で、2024年8月5日に本事業の施設名称を「淀屋橋ステーションワン」に決定し、2025年6月23日に開業しました 。■淀屋橋ステーションワンHPhttps://yodoyabashi-stationone.com■淀屋橋ステーションワン Instagramhttps://www.instagram.com/yodoyabashi_stationone■淀屋橋ステーションワン オフィス情報https://yodoyabashi-east-project.jp/

https://newscast.jp/attachments/6jjwizc4Z5GC2NQh9ikk.pdf