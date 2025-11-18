【イベントレポート】第一回 CJPF LAB「テクノロジーから考えるナイトタイム・クールジャパンの可能性」実施レポート

内閣府知的財産戦略推進事務局

内閣府知的財産戦略推進事務局は2025年9月24日（水）に第一回 CJPF LAB 「テクノロジーから考えるナイトタイム・クールジャパンの可能性」を開催いたしました。本イベントには会場・オンライン合わせて約100名が参加し、夜間観光の新たな価値創造について活発な議論が交わされたことをお知らせいたします。

【開催概要】

第一回 CJPF LAB「テクノロジーから考えるナイトタイム・クールジャパンの可能性」

日時： 2025年9月24日（水）

場所： 全国市長会館 第２会議室（〒102-0093 東京都千代田区平河町２丁目４－２ ）

モデレーター：CJPF ディレクター/クールジャパンプロデューサー 渡邉 賢一氏

登壇者：株式会社レッドクリフ 代表取締役社長 佐々木 孔明氏、株式会社ネイキッド 執行役員/プロデュース部門統括 久保 哲矢氏、内閣府 知的財産戦略推進事務局 参事官補佐 田中 裕介

参加者： 約100名

主催： 内閣府

運営：Vpon JAPAN株式会社

【講演実施報告】

ドローンショーとプロジェクションマッピングという2つの先進技術を活用した地方創生の取り組みについて、それぞれの分野のトップランナーから具体的な事例を交えて講演いただきました。

ご参加いただきました皆様ありがとうございました！

実施内容詳細はこちら :https://cjpf.jp/live/2025cjpflab1/

内閣府 CJPF（クールジャパン官民連携プラットフォーム）について

2015年12月に、官民・業種の垣根を超えた連携を行い、クールジャパン戦略を推進するために設立。現在、多数の関係府省・関係機関、民間団体・民間企業・機関・個人が参加。各種情報共有やビジネスプロジェクト組成を後押ししています。

＜CJPFサイト＞

https://cjpf.jp/(https://cjpf.jp/)