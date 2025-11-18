【東京原宿店】初開催！！ソロウエディングスペシャルイベント

有限会社三景スタジオ

フォトスタジオとして常に最先端を提供してきたaimがこの度ソロウェディングにフォーカスをあてたスペシャルイベントを開催。１週間限定の開催となりますのでご注目ください！


https://www.aimbridal.jp/topics/news/60884.html


開催日時


2025年12月8日(月)～１２月14日(日)



営業時間


平日　１１：００～１９：３０（最終受付１８：００）


土日祝　１０：００～１８：３０（最終受付１７：００）



開催場所


〒１５０－０００１　東京都渋谷区神宮前４丁目３２ー１２　ニューウェーブ原宿７F





▪️ソロウエディングスペシャルイベント






１ はじめてのカウンセリング当日のご成約でプラン料金より15%OFF


＊キャンペーンプランは対象外/シンプルプランはSクラス衣装対象



２全プラン共通


・ドレスインナーレンタル（5,500円相当）


・和装小物オプション（10,000円相当）


上記のオプションからいずれか１つプレゼント



３アルバム付きプラン契約特典


衣装１着追加撮影プレゼント



４ソロハーフデイプラン契約にてさらに\10,000 0FF





５土日限定！豪華な体験


普段は体験できないプロの専属ヘアメイクによるヘアアレンジorメイク、もしくは試着体験が可能！


（試着体験は全日程で実施）



推し活、ソロ活の普及により益々注目を集めるソロウエディング。


イベントを通じて、ソロウエディングをご検討の方にもよりお得にaimのハイクオリティな撮影をお楽しみいただけるようにご用意いたしました。




参加方法


事前予約制になります。


下記HP記事内エントリーよりご予約いただけます。［24時間受付中］


https://www.aimbridal.jp/topics/news/60884.html





creative photo studio aim東京原宿店


〒150-0001 東京都渋谷区神宮前４丁目３２－１２　ニューウェーブ原宿 7F


TEL　03-3497-0303


https://www.aimbridal.jp/