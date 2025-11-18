全国地域サッカーチャンピオンズリーグ2025 決勝ラウンド
一般社団法人 CLUB LB＆BRB
東京ユナイテッドFC史上初の挑戦となる全国地域サッカーCL決勝ラウンドが11月20日（木）から始まります。
「良き社会人たれ、良きサッカー人たれ」をモットーに掲げ、完全アマチュアクラブである東京ユナイテッドFCの挑戦をご覧ください。
【全国地域サッカーチャンピオンズリーグ2025 決勝ラウンド＠ゼットエーオリプリスタジアム】
１.11月20日（木）10:45KO vs. VONDS市原
中継：https://www.youtube.com/live/L0bJVdeiYuA?si=CZPLdnLVRwKGW1cL
詳細／速報：https://tokyo-united-fc.jp/match/145
２.11月22日（土）10:45KO vs. ヴェロスクロノス都農
中継：https://www.youtube.com/live/Psf0VRYTOlU?si=8vE1xLyU94mG9N-j
詳細／速報：https://tokyo-united-fc.jp/match/146
３.11月24日（月祝）10:45KO vs. ジェイリースFC
中継：https://www.youtube.com/live/HiGdAoGzurI?si=rl7ocpnmOcO574lP
詳細／速報：https://tokyo-united-fc.jp/match/147