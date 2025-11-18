全国地域サッカーチャンピオンズリーグ2025　決勝ラウンド

一般社団法人 CLUB LB＆BRB


東京ユナイテッドFC史上初の挑戦となる全国地域サッカーCL決勝ラウンドが11月20日（木）から始まります。



「良き社会人たれ、良きサッカー人たれ」をモットーに掲げ、完全アマチュアクラブである東京ユナイテッドFCの挑戦をご覧ください。




【全国地域サッカーチャンピオンズリーグ2025　決勝ラウンド＠ゼットエーオリプリスタジアム】



１.11月20日（木）10:45KO　vs. VONDS市原


中継：https://www.youtube.com/live/L0bJVdeiYuA?si=CZPLdnLVRwKGW1cL


詳細／速報：https://tokyo-united-fc.jp/match/145



２.11月22日（土）10:45KO　vs. ヴェロスクロノス都農


中継：https://www.youtube.com/live/Psf0VRYTOlU?si=8vE1xLyU94mG9N-j


詳細／速報：https://tokyo-united-fc.jp/match/146



３.11月24日（月祝）10:45KO　vs. ジェイリースFC


中継：https://www.youtube.com/live/HiGdAoGzurI?si=rl7ocpnmOcO574lP


詳細／速報：https://tokyo-united-fc.jp/match/147