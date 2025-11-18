ENSOUチャットボット 「GPT-5.1」対応バージョン提供

株式会社Digeon

株式会社Digeon（本社：兵庫県神戸市、代表取締役社長：山崎祐太）は、法人向け生成AIチャットボット「ENSOUチャットボット」において、最新AIモデル「GPT-5.1」への対応したバージョンをリリースしました。

本リリースにより、思考時間を自動的に最適化し、簡単な質問にはこれまで以上に素早く答えられるようになりました。

GPT-5.1 による応答速度と精度の両立により業務プロセス最適化

フリープランの開始はこちら :https://chatbot.ensou.app/freemiumENSOUチャットボットはクレジットカード登録・申し込み不要のフリープランを提供しています。

GPT-5.1 は、GPT-5と比較して、モデル全体で性能と使いやすさの両面が進化しました。

企業におけるAIチャットボットへの期待は、業務効率の向上やサービス品質の強化に加え、より自然で高度なコミュニケーション機能へのニーズが高まっています。こうした市場の要請を背景に、ENSOUチャットボットでは、最新かつ高性能なAIモデルへの対応を優先課題とし、GPT-5.1の導入に至りました。

GPT-5.1対応バージョンの提供開始日

GPT-5.1に対応したバージョンは11月18日よりすべてのプランでご利用いただけます。

- フリープラン- ビジネスプラン- エンタープライズプラン

ENSOUでは、今後も最新モデルへの対応と提供を最速で行ってまいります。

ENSOUチャットボットについて

近年、多くの企業で生成AIの導入が進む一方、社内での定着が進まず、思うように活用が広がらないという課題が顕在化しています。

Digeonでは、企業が生成AIを組織として活用する上で、特に次の3つの壁が存在すると考えています。

- メンバー間のリテラシー格差：どの業務にAIを活用できるかイメージできず、プロンプト作成にも難しさを感じる社員が多い- 情報漏洩リスク：一般的な生成AIサービスでは、入力内容が学習に利用される可能性があり、機密情報の漏洩リスクがある- 社内情報との非連携：AIが社内ドキュメントを参照できず、業務上クリティカルな領域で効率化が進まない

ENSOUチャットボットは、これらの課題を解決するために開発された法人向け生成AIサービスです。

具体的には、次のアプローチにより、企業のAI活用を強力に後押しします。

- すぐに業務で使えるプロンプトテンプレートを提供：用途を明確にしたテンプレートが多数用意され、フォーム入力だけで最適なプロンプトが自動生成されるため、リテラシーに依存しないAI活用が可能です。- セキュアな環境での運用を実現：ENSOUチャットボットに入力された情報はAIモデルに学習されず、社内規程に準拠した安全な環境で利用できます。- 3分で構築できる社内データ連携（RAG）：ファイル連携とプロンプト入力のわずか2ステップで、誰でも自力でRAGを構築可能。専門部署に依存せず、現場主導でのナレッジ活用が進みます。

これにより、AI導入初期から実践的な活用が可能となり、個人の業務補助にとどまらず、組織全体の知識共有や業務効率化を支える基盤として機能します。

Digeonは「息をするようにAIを使える社会をつくる」というミッションのもと、AIを“特別なもの”ではなく“誰もが自然に使える存在”とすることで、労働人口減少という社会課題の解決と、持続可能で生産的な働き方の実現を目指しています。

フリープランの提供を開始

ENSOUチャットボット(https://ensou.app/)のフリープランは、機能制限のない無料プランです。

クレジットカードの登録や申し込み手続きは不要で、ユーザー登録のみですぐに利用を開始できます。

企業が生成AIを安全かつ簡単に体験し、導入後の効果や活用イメージをつかむことを目的としています。

フリープランの仕様については以下の通りです。

主な機能

- GPT-5搭載の生成AIチャット- 推論モード／Web検索モード- カスタムチャット（RAG）モード- プロンプトテンプレート機能- クラウドストレージ連携（SharePoint／Googleドライブ）- 管理者用ダッシュボード機能

プラン詳細

- 組織で月100万トークンまで利用可能- ユーザー数制限なし- ファイル上限：1GB- 利用期間の制限なし

株式会社Digeon（ディジョン）会社概要

社名：株式会社Digeon

本社：〒650-0035 兵庫県神戸市中央区浪花町64 三宮電電ビル 5階

東京営業所：〒150-0011 東京都渋谷区東2丁目18-7 渋谷アトウビル202

設立：2020年10月28日

資本金：10,000,000円

代表者：代表取締役 山崎 祐太

事業内容：ENSOUチャットボットの開発・提供・運用、生成AI開発、基幹業務システム開発