テレビも配信もこの一台で！地デジも動画配信サービスも映せるオールインワンプロジェクター「ORION チューナー内蔵スマートプロジェクター」を発売
生活関連用品の企画・開発・販売を行う株式会社ドウシシャ(大阪本社：大阪市中央区、代表取締役社長：野村 正幸、以下 ドウシシャ)は、「ORIONチューナー内蔵スマートプロジェクター」を2025年11月18日(火)より全国の量販店や、ドウシシャの公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」などを通じて発売します。
URL：https://www.doshisha-av.com/visual/op-3001g.html
本製品は、当社のオーディオビジュアルのブランド「ORION」から発売するプロジェクターです。様々なビジュアル製品を展開する中、ライフスタイルの変化に対応し、リビングのみならず寝室や書斎など普段テレビを置かないスペースなどでも、手軽に地上デジタル放送や動画配信サービス（VOD）を楽しんでいただきたいと考えて開発された、地上デジタル放送チューナーとAndroid TVを搭載したコンパクトなプロジェクターです。
【特長】
◆地上デジタル放送チューナー搭載
電波環境に応じて、自動でフルセグ、ワンセグ受信を切り替える地上デジタル放送チューナーを搭載しています。また、外付けメモリーに番組を録画することも可能です。
◆Android TV搭載で豊富なアプリを視聴可能
Android TV搭載でNetflix、YouTube、 Amazon Primeなど人気の動画配信サービスを視聴可能です。他にも民放のドラマやバラエティが見えるアプリやフィットネス、料理、ゲーム、勉強など豊富なアプリケーションをアプリストアからダウンロードしてご利用いただけます。
※特定のアプリやサービスを利用するためには、別途サブスクリプション料金が必要になる場合があります。
◆利用シーンに合わせて最大150インチ相当の投影が可能
投影距離に応じて、32インチから最大150インチ相当の大画面まで調整が可能です。自宅で映画館のように大迫力で楽しめる他、会議でも使用できます。
◆スマートフォンやタブレットの画面を投影可能
ミラーリング機能（Google Cast）を使用することで、お持ちのスマートフォンやタブレットの映像を本製品から投影することが可能です。
◆外部スピーカーへ接続可能
HDMI端子のARCに対応しているため、ARC対応スピーカーやサウンドバーへの音声出力が可能です。
また、Bluetooth(R)接続にも対応しているため高機能なワイヤレススピーカーと接続することで立体的で迫力あるサウンドをお楽しみいただけます。
※Bluetooth(R) ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。ドウシシャは使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。
◆USBメモリーのメディア再生可能
USBメモリーに保存されている動画や音楽、写真の表示、再生が可能です。早送り、早戻し、スキップ操作の他、リピート等にも対応し、付属のリモコンで簡単に操作できます。
◆軽量、コンパクトデザイン
製品サイズはW167×D125×H78mmで、重量は約650ｇと軽量なため、持ち運びが簡単です。自宅内での持ち運びの他、外出先に持っていくことも容易です。
◆三脚付き
三脚が付属しているので、様々な場所で使用することができます。
【商品概要】
名称 ：ORION チューナー内蔵スマートプロジェクター
型番 ：OP-3001G
【製品仕様】
【会社概要】
商号 ： 株式会社ドウシシャ
代表者： 代表取締役社長 野村 正幸
所在地： ＜大阪本社＞ 〒542-8525 大阪市中央区東心斎橋1-5-5
＜東京本社＞ 〒108-8573 東京都港区高輪2-21-46
＜東京本社第1ビル＞ 〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10
設立 ： 1977年1月
資本金： 49億93百万円
URL ： https://www.doshisha.co.jp/(https://www.doshisha.co.jp/)
【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】
株式会社ドウシシャ お客様相談室
Tel：0120-104-481 （平日 9：00～17：00）
