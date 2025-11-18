セルフケアブランドWRAY、ヘア＆ヘッドケアシリーズ第一弾。忙しい毎日を生きる女性に髪と自分をととのえるヘアオイルを新発売。

忙しい毎日に、髪と自分をととのえるひとときを

株式会社WRAY（東京都港区、代表取締役 谷内侑希子）が展開するセルフケアブランド WRAY（レイ）は、2025年11月、忙しい毎日を生きる女性に寄り添うヘア＆ヘッドケアシリーズ “Into Headspace” 第一弾として「BREATHE & GLOW HAIR OIL（ブリーズ＆グローヘアオイル）」を発売しました。

「女性のベストパフォーマンスをサポートする」をテーマに、フェムケア、セルフケアプロダクト、上質なラウンジウェアを展開するWRAYが新しく始動する本シリーズ。五感を通じて「ノイズを手放し、余白を取り戻す」時間とプロダクトを提案し、忙しい女性のための新しいセルフケア体験を発信してまいります。

新商品 「BREATHE & GLOW HAIR OIL（ブリーズ&グローヘアオイル）」

ヘッド&ヘアケア "Into Headspace" シリーズ第一弾は、忙しい毎日を生きる女性のための、髪と自分をととのえるヘアオイル。

やさしく爽やかなアロマの香りで朝は思考をクリアに、夜は心をほどくリラックスタイムに。

ダメージ補修とスタイリングに使える2WAY仕様。



仕事、家庭、自分の時間。いくつもの役割を行き来する忙しい女性に寄り添う1本です。

アロマブレンド― 深呼吸でととのえる

みずみずしいベルガモットに、ラベンダーの安らぎ。ゼラニウムの柔らかなフローラルと、フランキンセンスの深みが重なり、手のひらで温めると、森の中で深呼吸するような、やさしく爽やかな香りが広がります。

香りを感じながら深呼吸するそのひとときが、マインドリセットを促し、忙しい毎日に余白をうみだします。

ダメージ補修&スタイリングに使える2WAY仕様

香りだけではなくヘアオイルとしての機能性にもこだわり、朝はスタイリングに、夜はダメージ補修に使える2WAY仕様。



ダメージ補修： 和漢エキスと植物由来のオイルが髪に栄養を与え包み込み、乾燥や広がり、うねりを抑えながら、軽やかで自然なツヤを与えます。



スタイリング： 毛髪の主成分であるケラチンに吸着する成分を配合し、オイルが髪表面にしっかりと絡みつくことで形状維持をサポート。スタイリングをキープします。

ボタニカル成分で、内側も外側も整える

ウンシュウミカン、シャクヤクなどの和漢エキス： 髪の内側に水分と栄養を与えます。

ザクロ種子油、ルリジサ種子油などのオーガニックオイル： 髪の外側のキューティクルを艶やかに整え補修します。

シアバター、マカデミアナッツオイルなどの植物オイル： パサつきがちな髪にうるおいを与え、しなやかに整えます。

さらに、シリコンの作用に似た植物由来成分アルカンを配合した独自処方により、シリコンフリーでありながら、指通りのよいサラサラの質感を実現。植物由来のオイル特有のべたつきを抑え、軽やかな使い心地に仕上げました。

-天然由来成分95％

-合成香料・合成着色料・鉱物油・パラベン・アルコール・石油系界面活性剤・シリコン・タルク・動物性原料フリー。

髪にも肌にも、そして環境にもやさしい選択を。

ヘアメイクアップアーティストも認める使い心地

“付け心地は重すぎず、軽めの仕上がりで、髪にしっとりと潤いを与えてくれます。大人の女性に向けた香りがします。

肌や髪へのやさしさを大切にしながら、自分をしっかりコントロールしたい方、そして香りをしっかり感じたい方におすすめです。

ナチュラルで洗練されたライフスタイルを好み、 落ち着いたゆっくりとした時間を過ごしたい方にぴったりだと思います。”

【 ヘアメイクアップアーティスト RYO】

ヘアサロン勤務後独立。数多くの著名人を担当し、雑誌・広告を手がける。

どんな空間にもなじむシンプルなデザイン

シンプルで落ち着いたデザインは、どんな空間にも静かに溶け込みます。

プッシュ式の使いやすいポンプと、手にすっと馴染む質感のボトルに、パッケージの原料植物からは力強くしなやかな自然の生命力を感じてください。

使用方法

1. 手のひらに適量をとり、軽くのばします。

2. 深呼吸しながら香りを感じて。

3. 髪の中間～毛先を中心になじませ、最後に全体を整えます。

【商品概要】

BREATHE & GLOW HAIR OIL（ブリーズ＆グローヘアオイル）

発売日：2025年11月16日

価格： 税込4,800円

容量：50ml

公式オンラインストア： https://wray.jp/products/breatheglowhairoil/

【ブランド概要】

WRAY（レイ）

女性のベストパフォーマンスをサポートするセルフケアブランドとして2020年に誕生。デリケートゾーンソープや吸水ショーツなどのフェムケアプロダクト、シルク腹巻き、見えない5本指シルクソックスなどの温活プロダクトなど、痒い所に手が届く、高品質でデザイン性の高いセルフケアプロダクトを展開しています。フェムケア商品は全国のBiopleにて取扱いあり。（一部商品）

取扱店舗はこちら(https://wray.jp/stockist/)からご確認頂けます。

【企業概要】

株式会社WRAYは、女性のベストパフォーマンスをサポートするセルフケアブランド「WRAY（レイ）」、ラウンジウェアブランド「lounge WRAY（ラウンジレイ）」を運営。



住所：東京都港区北青山2-12-4

公式オンラインストア： https://wray.jp/

Instagram：@wray.jp(https://www.instagram.com/wray.jp/)



