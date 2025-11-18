燕三条の職人技が光る──漆麿ストレートタンブラー300mlペアセット、桐箱入りで贈答にも最適
新潟・燕三条の熟練職人が手掛ける「漆麿（うるしまろ）ストレートタンブラー300ml ペアセット」は、金属加工技術と伝統の漆塗りが融合した、ハイクラスなテーブルウェアです。
カラーは、夕暮れに染まる空を思わせる“暁月（ぎょうげつ）”と、深い夜の気配を纏う“紫影（しえい）”。どちらも漆ならではの奥行きある艶と陰影が美しく、手に取るたびに上質さを感じられます。
内側には金属研磨の技術が活かされ、口当たりの滑らかさと飲み物本来の風味を引き立てる設計に。保温・保冷性にも優れ、ビールやハイボールはもちろん、アイスコーヒーなど幅広いドリンクに対応します。
外側の漆塗り部分は一つひとつ手作業で仕上げられており、同じものは二つとない表情が魅力。耐久性にも優れ、日常使いから特別な一杯まで、豊かな時間を演出します。
贈答用に喜ばれる“桐箱入り”のセットは、結婚祝い・退職祝い・記念日ギフトなどフォーマルなシーンにも最適。
高級感と実用性を兼ね備えたペアタンブラーとして、特別な贈り物にぜひご検討ください。
【Made in 燕三条】漆麿 ストレートタンブラー300ml ペアセット（暁月・紫影）桐箱入り
https://naire-shop.com/naire-tamahashi-ts-15/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334715&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
