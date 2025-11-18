プレミアムドッグフード専門店・通販「POCHI（ポチの幸せ）」 『POCHI ボディヘルス シリーズ』新発売 －獣医学に基づいた総合栄養食ドライフードを開発・動画広告も公開－
マーケティングパートナー株式会社（社長：権田真司、本社：東京都新宿区）が運営するプレミアムドッグフード通販「POCHI（ポチの幸せ）」のオリジナルブランド「POCHI」は、犬用ドライフード（総合栄養食）の新商品『POCHI ボディヘルス シリーズ』を11月18日より発売いたします。また、発売に合わせて、本商品の動画広告も公開いたしました。
新シリーズは、「未来につなげる健康美」をテーマに、病気に負けない丈夫な体づくりと、美しく健康的な皮膚・被毛を実現するために、獣医師チームを結成して開発しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334681&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334681&id=bodyimage2】
■商品の説明
フレッシュミート（生肉）使用によるおいしさ、おなかの健康維持に配慮したプレ・プロバイオティクス配合、グルテン・ＧＭＯ（遺伝子組換食品）フリー、そして美しい体づくりのために良質なタンパク質源であるプラズマ（アミノ酸源）を配合し、健康な皮膚被毛、毛ヅヤのためにコラーゲンペプチド、藻類配合（ケルプ、シゾキトリウム、スピルリナ）を使用し、タンパク質32%と高め設計の成犬用総合栄養食です。
■商品の特長
（1）タンパク質32%の高め設計とプラズマ（アミノ酸源）配合
従来の「ザ・ドッグフードシリーズ」と比較して32%以上の高タンパク設計。また、免疫のサポートや嗜好性の向上が見込める、栄養価の高いPOCHI初の原材料プラズマ（アミノ酸源）も配合し、丈夫で引き締まった体づくりを考えました。
（2）コラーゲンペプチドとシゾキトリウム（藻類）
ツヤツヤの毛並みのために、肌の皮膚や骨の主要なタンパク質であるコラーゲンを、効率的に腸管から素早く吸収できるよう小さく分解した「コラーゲンペプチド」を配合。さらに、EPA・DHAなどの多価不飽和脂肪酸を豊富に蓄積する単細胞の微細藻類の一種である「シゾキトリウム（藻類）」を配合しています。
（3）12種類のフルーツべジハーブでの抗酸化
主原料に合わせたハーブでより豊かな風味に仕上げています。また、丈夫で元気な毎日と未来のために、POCHIで初めて「フルーツ（マンゴー、プルーン）」を取り入れました。他にも、ベジタブル（トマト、セロリ）、ハーブ（エキナセア、ダンデライオン、マーシュマロ、バジル、ペパーミント、カレンデュラ、カモミール）の抗酸化成分を含む植物性食材もバランスよく配合しています。
■動画広告について
今回公開した動画広告では、新発売の『POCHI ボディヘルス シリーズ』をユーモアあるストーリーで表現しています。力強く自然の中を駆け抜ける犬のテレビCMを、リビングのソファから羨望の眼差しで見つめるチワワ。飼い主が「これ食べたいの？」と問いかけると、元気に「わん！」と答える姿が印象的です。芝生で走るチワワの姿にも注目です。
・秒数：ロングバージョン＝30秒、ショートバージョン＝15秒
・公開日：2025年11月18日（火）
・配信媒体：YouTube、今後Instagram・TikTokでも配信予定
・本編映像：https://youtu.be/5KCq8lOLd_s
■ウェブサイト
・POCHI ボディヘルス シリーズ詳細
https://www.pochi.co.jp/ext/body_health.html
■商品の概要
商品名 POCHI ボディヘルス ワイルドサーモン
■商品の概要
