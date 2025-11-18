入眠に最適なスピーカーSLAショコラ、 エムズシステム本店でご購入の方にもれなく 電磁波から眠りを守る「ぐっすりマット」をプレゼント 人の心とからだの調律を実現するエムズシステムの波動スピーカー
キャンペーン：良質な眠りを守るGOOD SLEEP（ぐっすり）キャンペーン
期間：2025年11月20日（木）から12月２日（火）まで
場所：エムズシステム新富本店ショールーム
中央区新富2-1-4 https://www.mssystem.co.jp/shop/access/
内容：期間中に入眠に最適な無指向性のスピーカーSLAショコラ、バニラをエムズシステム本店
ショールームでご購入の方にもれなく電磁波から眠りを守る「ぐっすりマット」を進呈
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334612&id=bodyimage1】
すこやかに入眠して頂ける「自然な音」が自然に広がるスピーカー、SLAショコラ、バニラにぴったりのハッピートーク社製「ぐっすりマット」をプレゼントいたします。
https://happy-talk.co.jp/product/gussurimat/
快適な入眠には音のエア・コンディショナーと呼ばれる波動スピーカーで環境を整え、ぐっすりマットで電磁波から守られて熟睡してください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334612&id=bodyimage2】
東京・中央区の音響メーカー「有限会社エムズシステム（以下、M’s System、所在：東京都中央区）」は手のひらにのるスピーカーから、ひとつで大ホールを鳴らせるスピーカーまでを開発、製造する音響メーカーです。
ステージがそこに再現されるかのようなリアリティあるサウンドが特徴です。そして人の心とからだの調律を目的とした独自の技術と音響ノウハウを活かし、現代社会が抱えるさまざまな問題の解決に大きく寄与できると考えています。
その最大の課題の一つが睡眠の問題です。より良い睡眠、深く健やかな睡眠こそが、人を健康にしてくれます。参考WEBサイト: 音と睡眠 研究所https://soundsleep.in
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334612&id=bodyimage3】
また「自然な音」が自然に広がることから、現代の閉塞感のある環境をより気持ちよく改善するための空間調整機能が評価され、「音のエア・コンディショナー」としてホテル、レストラン、バー、カフェ、オフィス、病院、学校、シニアマンションなどで広く採用されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334612&id=bodyimage4】
配信元企業：有限会社エムズシステム
期間：2025年11月20日（木）から12月２日（火）まで
場所：エムズシステム新富本店ショールーム
中央区新富2-1-4 https://www.mssystem.co.jp/shop/access/
内容：期間中に入眠に最適な無指向性のスピーカーSLAショコラ、バニラをエムズシステム本店
ショールームでご購入の方にもれなく電磁波から眠りを守る「ぐっすりマット」を進呈
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334612&id=bodyimage1】
すこやかに入眠して頂ける「自然な音」が自然に広がるスピーカー、SLAショコラ、バニラにぴったりのハッピートーク社製「ぐっすりマット」をプレゼントいたします。
https://happy-talk.co.jp/product/gussurimat/
快適な入眠には音のエア・コンディショナーと呼ばれる波動スピーカーで環境を整え、ぐっすりマットで電磁波から守られて熟睡してください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334612&id=bodyimage2】
東京・中央区の音響メーカー「有限会社エムズシステム（以下、M’s System、所在：東京都中央区）」は手のひらにのるスピーカーから、ひとつで大ホールを鳴らせるスピーカーまでを開発、製造する音響メーカーです。
ステージがそこに再現されるかのようなリアリティあるサウンドが特徴です。そして人の心とからだの調律を目的とした独自の技術と音響ノウハウを活かし、現代社会が抱えるさまざまな問題の解決に大きく寄与できると考えています。
その最大の課題の一つが睡眠の問題です。より良い睡眠、深く健やかな睡眠こそが、人を健康にしてくれます。参考WEBサイト: 音と睡眠 研究所https://soundsleep.in
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334612&id=bodyimage3】
また「自然な音」が自然に広がることから、現代の閉塞感のある環境をより気持ちよく改善するための空間調整機能が評価され、「音のエア・コンディショナー」としてホテル、レストラン、バー、カフェ、オフィス、病院、学校、シニアマンションなどで広く採用されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334612&id=bodyimage4】
配信元企業：有限会社エムズシステム
プレスリリース詳細へ