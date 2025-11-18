株式会社アイテックス、基幹業務システムに「ZAC」を採用
株式会社オロ（東京都目黒区 代表取締役社長執行役員 川田篤、以下オロ）は、株式会社アイテックス（山口県、代表取締役社長 光長宏恭、以下アイテックス）がオロのクラウドERP「ZAC」を基幹業務システムとして採用したことを本日発表いたします。
アイテックスは、山口県を拠点に全国展開しているIT企業です。富士通製品の販売・導入を中心に、システム設計・開発、ネットワーク構築、運用管理、ホスティング、コールセンターなど、ITソリューションを総合的に提供しています。
同社では、長期的な管理体制の強化のためにシステム導入を検討していました。ZACの選定にあたっては、継続的なバージョンアップを実施している点、システムの一元化による業務の効率化ができる点が評価されました。
【ZACについて】
https://www.oro.com/zac/
【ZAC導入事例インタビュー】
https://www.oro.com/zac/casestudy/
オロは今後もシステム開発業での実績拡大を推進し、より多くの企業の生産性向上に貢献してまいります。
