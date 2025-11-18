【公式】ホットストレッチ池袋店より手のひらストレッチの動画が公開！
【公式】ホットストレッチ池袋店より手のひらストレッチの動画が公開！
笑顔が素敵なスタッフがお待ちしております♪
【会社概要】株式会社興和サービスアシスト（https://ksa.jp/）
本社：東京都中野区中野3-31-8 Ｎスクエア2F
代表取締役社長の斉藤次郎はクライアントのニーズにお応えしリラクゼーション事業、PR企画など幅広い分野でフランチャイズ事業を手掛けています。
今回投稿された動画は「手のひらストレッチ（https://www.instagram.com/reel/DPSmUoCkXlU/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==）」です。
始めてくる方にも安心してご来店いただけるよう清潔で温かい空間をご用意しております。
アメニティも多数ご用意してますので手ぶらでOK！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331787&id=bodyimage1】
今回投稿された投稿は「手のひらストレッチ」です！
ホットストレッチは皆様の健康を応援しております。
【その他おすすめ投稿】
■ストレッチの相乗効果
（https://www.instagram.com/p/DPJaITIkzYB/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==）
■AI分析×プロのサポート
（https://www.instagram.com/reel/DOnmjhYk4NZ/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==）
■セルフストレッチとの違い
（https://www.instagram.com/p/DOpecZ0EYsf/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==）
■スタッフの日常
（https://www.instagram.com/reel/DPbISUTk6FU/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==）
ホームページよりご予約可能
ホットストレッチ（https://hotstretch.jp/）
↓↓その他動画の確認はこちらから↓↓
https://www.instagram.com/hotstretch.ikebukuro/
配信元企業：株式会社興和サービスアシスト
笑顔が素敵なスタッフがお待ちしております♪
【会社概要】株式会社興和サービスアシスト（https://ksa.jp/）
本社：東京都中野区中野3-31-8 Ｎスクエア2F
代表取締役社長の斉藤次郎はクライアントのニーズにお応えしリラクゼーション事業、PR企画など幅広い分野でフランチャイズ事業を手掛けています。
今回投稿された動画は「手のひらストレッチ（https://www.instagram.com/reel/DPSmUoCkXlU/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==）」です。
始めてくる方にも安心してご来店いただけるよう清潔で温かい空間をご用意しております。
アメニティも多数ご用意してますので手ぶらでOK！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331787&id=bodyimage1】
今回投稿された投稿は「手のひらストレッチ」です！
ホットストレッチは皆様の健康を応援しております。
【その他おすすめ投稿】
■ストレッチの相乗効果
（https://www.instagram.com/p/DPJaITIkzYB/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==）
■AI分析×プロのサポート
（https://www.instagram.com/reel/DOnmjhYk4NZ/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==）
■セルフストレッチとの違い
（https://www.instagram.com/p/DOpecZ0EYsf/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==）
■スタッフの日常
（https://www.instagram.com/reel/DPbISUTk6FU/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==）
ホームページよりご予約可能
ホットストレッチ（https://hotstretch.jp/）
↓↓その他動画の確認はこちらから↓↓
https://www.instagram.com/hotstretch.ikebukuro/
配信元企業：株式会社興和サービスアシスト
プレスリリース詳細へ