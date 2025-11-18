¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤ÎÍ¸úÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº～»î¶¡ÉÊ¤Î¾¦ÉÊ¹ØÆþ¡¦SNSÅê¹Æ¤Ø¤Î±Æ¶Á～
»Ò°é¤Æ¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥³¥º¥ì¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥º¥ì¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾¾ËÜÂç´õ¡¢°Ê²¼¥³¥º¥ì¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯£¸·î～2025Ç¯£¹·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤ÎÍ¸úÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº～»î¶¡ÉÊ¤Î¾¦ÉÊ¹ØÆþ¡¦SNSÅê¹Æ¤Ø¤Î±Æ¶Á～¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·ë²Ì¤ò¤Þ¤È¤á¡¢ËÜÆü¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯¹Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³µÍ×
º£²ó¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¸þ¤±¾¦ºà¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï»î¶¡ÉÊ¼õ¼è¼Ô¤Î¾¦ÉÊ¹ØÆþÎ¨¤¬30%¤òÄ¶¤¨¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢Âç¿Í¸þ¤±¾¦ºà¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤Î¹ØÆþÂ¥¿Ê¸ú²Ì¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¤ª¤à¤Ä¡Ê¹ØÆþÎ¨¡§68%¡Ë¡×¡ÖÊ´¥ß¥ë¥¯¡Ê¹ØÆþÎ¨¡§54%¡Ë¡×¤ÏÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤óÍÑ¥¹¥¥ó¥±¥¢¡×¤ä¡Ö¥Þ¥Þ¸þ¤±¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¡×¤Ê¤É¤Ç¤â°ìÄê¤Î¸ú²Ì¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¼õ¼èÎ¨¤ÏÄã¤¤¤â¤Î¤Î¹ØÆþÎ¨¤¬¹â¤¤¡Ö¥Ù¥Óー¥Õー¥É¡×¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥½ー¥×/¥·¥ã¥ó¥×ー¡×¡ÖÀöÂõÀöºÞ¡×¤Ê¤É¤âÂ¸ºß¤·¡¢Æü¾ïÅª¤Ë»ÈÍÑÉÑÅÙ¤¬¹â¤¯Èæ³Ó¡¦»îÍÑ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¾¦ºà¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤¬ÆÃ¤ËÍ¸ú¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¸ú²Ì¤Ï¡Ö¹ØÆþÂ¥¿Ê¡×¤Ë²Ã¤¨¡ÖSNS³È»¶¡×¤Î2¤Ä¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ç°Û¤Ê¤ë·¹¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£À¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤Ç¤Ï¹ØÆþÂ¥¿Ê¸ú²Ì¤¬¸²Ãø¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢SNS³È»¶¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Â¾Êý¡¢¡Ö¥Í¥¤¥ëÀ½ÉÊ¡×¡ÖÆýÍÄ»ùÍÑ¤Î¤ª²Û»Ò¡¦°ûÎÁ¡×¡Ö¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹ÍÑÉÊ¡×¤Ê¤ÉÓÏ¹¥À¡¦ÂÎ¸³À¤Î¹â¤¤¾¦ºà¤Ç¤Ï¡¢¹ØÇã¸ú²Ì¤ÏÈæ³ÓÅªÄã¤¤¤â¤Î¤ÎSNSÅê¹ÆÎ¨¤¬¹â¤¯¡¢ÏÃÂê²½¤äÇ§ÃÎ³ÈÂç¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
°Ê¾å¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤¬Ã±¤Ê¤ë»îÍÑµ¡²ñ¤ÎÄó¶¡¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¾¦ºà¤ÎÆÃÀ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡Ö¹ØÇã¹ÔÆ°¤Î´µ¯¡×¤È¡ÖSNS¤òÄÌ¤¸¤¿Ç§ÃÎ³ÈÂç¡×¤ÎÁÐÊý¤Ç¹â¤¤¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·ÆÀ¤ë»Üºö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä´ºº¹àÌÜ
¡ü»î¶¡ÉÊ¼õ¼èÎ¨
¡ü»î¶¡ÉÊ¼õ¼è¼Ô¤Î¾¦ÉÊ¹ØÆþÎ¨
¡ü»î¶¡ÉÊ¼õ¼è¼Ô¤ÎSNSÅê¹ÆÎ¨
¡ü¾¦ÉÊ¹ØÆþ¼Ô¤ÎSNSÅê¹ÆÎ¨
¾ÜºÙ¤Ê¥Çー¥¿¤ò´Þ¤à¡¢¥ì¥Ýー¥ÈËÜÊ¸¤Ï¤³¤Á¤é
https://cozre.co.jp/blog/16124¡Ê¥ì¥Ýー¥ÈURL¡Ë
Ä´ºº
Ä´ºº¼çÂÎ¡§¥³¥º¥ì»Ò°é¤Æ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¸¦µæ½ê
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡¦¥ê¥µー¥Á
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§Ç¥¿±Ãæ¤Þ¤¿¤Ï0ºÐ°Ê¾å¤Î»Ò¤ò»ý¤Ä½÷À
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î21Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2025Ç¯9·î8Æü¡Ê·î¡Ë
Í¸ú²óÅú¼Ô¿ô¡§757Ì¾
¢¨¾Ü¤·¤¤Ä´ººÆâÍÆ¤ä¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Î¤´Äó°Æ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ïµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥º¥ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥º¥ì¤Ï¡È»Ò°é¤Æ¤Î´î¤Ó¤ò¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¯¡ª¡É¤ò·Ð±ÄÍýÇ°¤È¤·¡¢¡Ö¾ðÊó¤òµá¤á¤ë¥Þ¥Þ¥Ñ¥Ñ¡×¤Ë¡ÖÅ¬ÀÚ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡¢»Ò°é¤Æ¾ðÊó¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Öcozre¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¡Êhttps://feature.cozre.jp/¡Ë¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öcozre¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤Ï¡¢Ç¥¿±Ãæ¤«¤é¾®³ØÀ¸Äã³ØÇ¯¤Î»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä20Âå～40Âå¤Î¥Þ¥Þ¥Ñ¥Ñ¤òÃæ¿´¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¤´ÅÐÏ¿¤ÏÀ¤ÂÓ¾ðÊóÅÐÏ¿100Ëü·ï¡¢¿Æ»Ò¾ðÊóÅÐÏ¿200Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ÆµÞÂ®¤Ë³ÈÂçÃæ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î²ñ°÷¤ÎÂ°À¾ðÊó¤È¹ÔÆ°ÍúÎò¾ðÊó¤ò½¸ÀÑ¤·¤¿¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¡Ö»Ò°é¤Æ¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ³Æ¼ï¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¤´Äó¶¡¤ä¿·¾¦ÉÊ³«È¯¤Î¤´»Ù±ç¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã´ë¶È³µÍ×¡ä
Ì¾¾Î ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥º¥ì/Cozre Inc.
½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¶ÓÄ®2-2-1 WeWork
ÀßÎ© ¡§2013Ç¯7·î1Æü
²ñ¼ÒHP ¡§https://www.cozre.co.jp/
ÂåÉ½¼èÄùÌò ¡§¾¾ËÜ Âç´õ
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È
»Ò°é¤Æ¾ðÊó¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Öcozre¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×
¡Êhttps://feature.cozre.jp/¡Ë
¼õ¾ÞÎò ¡§¿·ÆüËÜÍ¸ÂÀÕÇ¤´ÆººË¡¿Í
¡ÖEY Innovative Startup 2018¡×Child RearingÉôÌç
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥º¥ì¡¡Ã´Åö¡§ÁáÀî
TEL¡§03-6265-6877¡¡¡¡Mail¡§ pr@cozre.co.jp
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331085&id=bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331085&id=bodyimage2¡Û
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥º¥ì
