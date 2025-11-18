月に一度のセルフケアイベント「MEET ME MONTHLY」 10月テーマ「骨盤底筋＆腟ケアヨガ」にfuwariが協賛

株式会社ウェルファーマ

株式会社ウェルファーマ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：福田一生）が展開するフェムケアブランド「fuwari（ふわり）」は、ヨガジャーナルオンラインが主催する月に一度のセルフケアイベント「MEET ME MONTHLY」10月開催回（テーマ：骨盤底筋＆腟ケアヨガ）に協賛いたしました。

今回のイベントでは、「女性のためのヨガ協会」代表の仁平美香先生を講師に迎え、女性の心身を内側から支える“骨盤底筋ケア”を学ぶ実践プログラムを実施。さらに、腟まわりの保湿ケアの重要性をテーマに、仁平先生とfuwari商品開発担当の米山によるトークセッションも行われました。

■ 骨盤底筋×腟ケアを総合的に学ぶ特別プログラム

10月の「MEET ME MONTHLY」では、女性の健康に深く関わる骨盤底筋をテーマに、姿勢改善から全身を使ったヨガまで、日常生活で取り入れやすいケアを実践。

仁平先生は「骨盤底筋は、普段使われにくいからこそ“意識する習慣”が重要」と解説しました。

また、トークセッションでは、加齢や生活習慣により誰もが直面する“デリケートゾーンの乾燥”について、fuwari商品開発担当者が紹介しました。

■ fuwari プレミアムフェミニンオイルを参加者へ提供

本イベントでは、日常に腟ケアを取り入れるきっかけづくりとして、参加者全員に「fuwari プレミアムフェミニンオイル」を提供。

本オイルは、国内製造・100%天然由来成分のシンプル処方、サラッとした使用感を特長とし、初めて腟ケアに挑戦する方にもおすすめのアイテムです。

■イベントの様子

■ MEET ME MONTHLYとは

ヨガジャーナルオンラインが2025年8月にスタートした月1回のセルフケアイベントシリーズ。

ヨガ・マインドフルネス・睡眠・食・女性の体の変化など、毎月テーマを変えて開催され、身体のウェルネスを“体感する場”として多くの女性に支持されています。

■ fuwariのこれから

fuwariは、年齢やライフステージの変化の中で揺らぎやすい女性の心身に寄り添い、

“いつまでも、こころもからだもふわりと軽やかに”過ごす未来を目指して情報発信・商品開発を続けています。

今回の協賛を通じ、骨盤底筋ケアや腟の保湿ケアといったセルフケアの重要性をより広く伝える機会となりました。

今後もイベントやコラム、サンプリング企画を通じて、女性のインナーケアを応援してまいります。

■ fuwariについて

fuwariは女性がいつまでもこころもからだもふわりと軽やかに過ごすことを応援するブランドです。



年齢を重ねるとともに、女性の体や心にはさまざまな変化が訪れます。

これまで感じなかった不調や不安に、「歳だから仕方ない」「忙しいし、ケアしていられない」と思ってしまうこともあるかもしれません。

そんな女性達に、歳を重ねても快適で、明るく自分らしく過ごせる未来を過ごしてほしい。



そんな想いから、fuwariは誕生しました。

公式HP：https://fuwari-care.jp/