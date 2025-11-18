ギズモードがオンラインストア「GIZMART」を11月20日にオープン。第一弾としてKeychronとの共同開発デバイス「Nape Pro」のクラウドファンディングを開始

株式会社TNL Mediagene

TNLメディアジーン（NASDAQ：TNMG）のグループ会社、株式会社メディアジーンが運営するギズモード・ジャパン（Gizmodo Japan）が、オンラインストア「GIZMART」（ギズマート、以下GIZMART）を11月20日（木）にオープンします。同日より、第一弾として世界的なキーボードブランド Keychron（キークロン）と共同開発中のトラックボールデバイス「Nape Pro」（ネイプ プロ、以下Nape Pro）のクラウドファンディングを開始します。

■GIZMARTについて

GIZMARTは、テクノロジー＆ガジェットメディア「ギズモード・ジャパン」が編集部が独自の視点でキュレーションした商品を販売するメディア連動型オンラインストアです。

「欲しい」が集まる“ひと足先のテックステーション・スーパーマーケット”をコンセプトに、数えきれないほどのガジェットに触れてきたギズモード編集部が、「これは自信を持って薦めたい」と思えるものだけを選び抜いてお届けします。

編集部員がそのまま“販売員”として立ち会うような距離感で、ユーザー目線のレビューや動画を発信。

共感できる言葉と、積み重ねてきた信頼性を武器に、納得感のある購買体験を提供します。

GIZMARTでは、ガジェット・クラフト・デザインなど多様なジャンルを取り扱い、読者コミュニティとともに、メディアの“情報発信力”と“モノづくり”をつなぐ新しいコマースの形を創出していきます。

■GIZMARTオープンの背景とGIZMARTの特徴

オンラインショッピング市場は近年爆発的に拡大を続けており、出品される商品数も増え続け「ブランドや製品のストーリーが伝わらない」「価格だけで比較される」などの悩みを抱えるメーカーが多く存在します。

一方、「知らないブランドを買っていいかわからない」「本当に商品が良いのかわからない」「自分にとって価値のあるものか判断しにくい」などの不安を持つインターネットユーザーが増えていることも事実です。

そこで日頃より「ユーザー目線での商品の解説」「差別化ポイントを発見」「コミュニティに向けた情報発信」を行っているメディアであるギズモード・ジャパンが、インターネットユーザーとメーカーの間を「共感」と「信頼」で取り持つ新たなオンラインストアをオープンするに至りました。

このGIZMARTでは、まだ市場にでていないアイテムや日本初上陸、共同開発など話題性のある商品をはじめ、編集部のオリジナル商品やセレクト商品なども含めて取り扱います。また通常のオンライン販売はもちろん、クラウドファンディングなどでの販売形式でお届けします。

11月20日（木）のオープンにあたっては第一弾プロジェクトである「Nape Pro」のクラウドファンディングの開始、およびオリジナル商品の販売のみとなりますが、順次商品展開を広げていく予定です。

■第一弾プロジェクト：「Nape Pro」について

GIZMARTの第一弾プロダクトとして展開するのは、Keychron社と共同開発中のトラックボールデバイス「Nape Pro」です。本製品は、ギズモード・ジャパン編集部の綱藤 公一郎（あみとう・こういちろう）が個人開発としてスタートした「Nape」プロジェクトを原点に、Keychronとのコラボレーションによって誕生しました。

ホームポジションから手を離さずにカーソルを操作できる直感的なデザインで、キーボード愛好者だけでなく、長時間PCを使う多くのユーザーに快適な操作体験を提供します。

本プロジェクトは、2025年9月に開催された「東京ゲームショウ2025（TGS2025）」にてプロトタイプを初披露いたしました。Keychronブースでの展示には多くの来場者が足を止め、操作性の革新性やデザインへの反響が寄せられ、SNS上でも大きな話題となりました。

■製品情報

製品名： Keychron Nape Pro

発売時期： 2025年11月20日（木） 21時

販売場所： GIZMART（オンラインストア「CoSTORY」内にて展開予定：https://costory.jp/）

※購入ページのURLは11月20日（木）に改めてお知らせします。

■Keychron Nape Pro ラインナップ

プラン１：Keychron Nape Pro 1点（本体：ホワイト・ボールカラー：ブルー）

プラン２：Keychron Nape Pro 1点（本体：ブラック・ボールカラー：ブラック）

プラン３：Keychron Nape Pro 1点（本体：ホワイト・ボールカラー：ブルー）＋追加トラッボール1点（シルバー）

プラン４：Keychron Nape Pro 1点（本体：ブラック・ボールカラー：ブラック）＋追加トラックボール1点（オレンジ）

プラン５：Keychron Nape Pro 2点＋追加トラックボール2点

■詳細はこちら

GIZMODO YouTubeチャンネル

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=oFPUQLmTDbU ]

▼Keychronについて

Keychronは、高品質なキーボードやマウスの設計・製造を専門とするブランドです。これまでに40種類以上のキーボードを展開しており、機能性・デザイン性・カスタマイズ性のすべてを兼ね備え、世界中のキーボード愛好者から高く評価されています。

▼ギズモード・ジャパンについて

「ギズモード・ジャパン」は、モノ・コトに付随する新しさとそのコンテキストを提示するテクノロジーメディアです。製品レビューや最新ニュース、クリエイターインタビューなどを通じて、ユーザーが新しい価値観に出会う手助けをします。 また、ギズモードが運営するYouTubeチャンネルでは、編集部員による商品の魅力を語るレビューコンテンツや、開発者インタビュー、テクノロジー解説など、幅広い動画を配信しています。

サイトURL：https://www.gizmodo.jp/

YouTube：https://www.youtube.com/user/gizmodojapan

TikTok：https://www.tiktok.com/@gizmodojapan

X：https://twitter.com/gizmodojapan

▼株式会社メディアジーンについて

ミレニアル世代のための経済メディア『ビジネス インサイダー ジャパン』やテクノロジー＆製品情報メディア『ギズモード・ジャパン』、インクルーシブな未来を拓くコミュニティ＆メディア『マッシングアップ』、ガジェット特化のクラウドファンディングサービス『マチヤ』など、ターゲット・コミュニティにむけた14のメディアと、3つのコマースサービスの計17ブランドを運営しています。

https://www.mediagene.co.jp/

