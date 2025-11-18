大理石市場規模は2033年までに983.4億米ドルに達し、年平均成長率4.1%で拡大する見込み
導入
大理石は、石灰岩が高圧力と高熱によって形成された変成岩です。その独特で多様な模様と色彩で知られ、特に建築、建築、芸術など、様々な用途で人気を博しています。大理石は、その美しさや彫刻といった美的特性、そして住宅インテリアデザインに対する消費者の需要の高まりから、建築物の装飾用途にも使用されています。大理石パウダーは構造ブロックの物理的特性を向上させるため、キッチンのワークトップ、バスルームのカウンタートップ、洗面台などの用途での使用が増えており、世界的な製品需要の拡大が見込まれています。さらに、アジア太平洋地域は世界の大理石市場シェアに大きく貢献すると予想されています。
市場動向
建設・不動産業界の成長が市場の成長を加速
大理石は建物の外観を美しくするために使用されています。世界一高いビル、ブルジュ・ハリファのファサードは、白いカラーラ大理石で覆われています。大理石は建物の美しさを高め、その敷地の高級感を表現しています。大理石は高級な商業施設や住宅の床材として好まれています。高級ホテル、ショップ、邸宅では、富と洗練さを表現するために大理石の床が使用されています。ムンバイのタージ・マハル・パレス・ホテルは、その豪華な雰囲気にマッチする大理石の床をロビーに敷いています。米国の建設業界は活況を呈しています。国勢調査局によると、米国の建設投資は2020年に1兆4000億米ドルを超えると予想されています。商業施設や住宅の建設プロジェクトにより、大理石の需要が増加しています。
高級不動産とインフラプロジェクトの台頭が大きなチャンスを創出
高級不動産とインフラプロジェクトの拡大は、巨大な市場の可能性を秘めています。美術館、政府庁舎、文化センターなどでは、大理石が頻繁に使用されています。インドのタージ・マハルは、その精巧な大理石建築で世界中の観光客を魅了しています。この近代建築では、そのアイデンティティと文化を表現する市街地のランドマークの設計に大理石が使用されています。ITCは、天然石製品、特に大理石の世界的な需要増加を予測しています。新興国における高級不動産と大規模インフラプロジェクトは、大理石の消費量を増加させています。中国、インド、UAEは、大規模な大理石プロジェクトに多額の投資を行い、市場の成長を牽引しています。中東とアジア太平洋地域では、高級不動産とインフラの増加が見られます。ドバイの高級ホテル、マンション、商業ビルには大理石が使用されており、これにより、高品質の大理石製品に対する地域の需要が維持されています。
地域別インサイト
アジア太平洋地域は、建築・建設業界への政府支出の拡大により、最大かつ最も急速に成長する市場になると見込まれています。中国は最大の建設開発市場です。中国は世界最大の新築市場であり、毎年18億～20億m2（190億～210億平方フィート）を追加しています。中国の建物の床面積は、2020年には690億m2（7420億平方フィート）、2030年には800億m2（8610億平方フィート）に達すると予想されています。中国国家統計局の報告によると、中国の建設業界の収益は2020年の7兆2445億人民元から2021年には8兆138億人民元（1兆2418億7000万米ドル）に増加しました。
