開催まで2週間余り。『Japan Mobility Show Kansai 2025／第13回大阪モーターショー』。クルマだけじゃない！『バイクゾーン』、子供たちが楽しめるキッズゾーンも充実！
国産車、輸入車、二輪車までさまざまな車両が出品する西日本最大級のモーターイベント「Japan Mobility Show Kansai 2025／第13回大阪モーターショー」。
前回（2023年）25万人ものクルマファンを動員した大注目のモビリティイベント。
テーマは「いいね！モビリティ」。
国産車、輸入車、二輪車の出展予定は32ブランドで、このうち国内外のバイク、11ブランドも出展予定。クルマファンのみならず、バイクファンにも必見の価値ありです！
◆出展/総ブランド数 （二輪車 含） 32ブランド
◇国内ブランド ： 8ブランド
スズキ、 ダイハツ、 トヨタ、 日産、 ホンダ、 マツダ、 三菱、 レクサス
◇海外ブランド ： 13ブランド
ASTON MARTIN、 Audi、 BYD、 CATERHAM、 DEFENDER、 McLaren、 Mercedes-AMG、
Mercedes-Benz、 Mercedes-MAYBACH、 MINI、 MORGAN、 RANGE ROVER、 VOLVO
◇二輪車／国内ブランド ： 2ブランド
スズキ、 ホンダ
◇二輪車／海外ブランド ： 9ブランド
Aprilia、 BMW、 Ducati、Harley-Davidson、 Indian Motorcycle、KTM、 Moto Guzzi、
Triumph、 Vespa
※ 2025/11/16現在（国内ブランドは五十音順、海外ブランドはアルファベット順）
2輪車／海外 インポートモーターサイクルワールド／出展予定車
キッズゾーン ※イメージ写真
■開催概要
〇名称 Japan Mobility Show Kansai 2025／第13回大阪モーターショー
〇公式ホームページ https://www.tv-osaka.co.jp/event/osaka-motorshow/
〇テーマ いいね！モビリティ
〇会期 2025（令和7）年12月5日（金）～7日（日） 3日間
5日（金）・6日（土）9:00～19:00、7日（日）9:00～18:00
〇会場 インテックス大阪（大阪市住之江区南港北1‐5‐102）
1号館/味わいロード
2～5号館/国内メーカー、インポーター、一般出展
6号館A、B/自販連ディーラーコーナー、カスタマイズワールド、
キャンピングカーワールド他
〇主催 大阪モーターショー実行委員会
構成：（一社）日本自動車販売協会連合会大阪府支部、日本自動車輸入組合、
日刊自動車新聞社、テレビ大阪（順不同）
〇共 催
（一社）日本自動車販売協会連合会滋賀県支部
（一社）日本自動車販売協会連合会京都府支部
（一社）日本自動車販売協会連合会兵庫県支部
（一社）日本自動車販売協会連合会奈良県支部
（一社）日本自動車販売協会連合会和歌山県支部
〇協賛 タカラトミー、日本たばこ産業、ヒット
〇テーマソング 梅田サイファー
〇入場料
・一般：当日券2,000円（税込）、前売券1,800円（税込）
・大学・専門学生：当日券1,500円（税込）、前売券1,300円（税込）
・レイトチケット1,300円（前売なし）※各日の終演2時間半前から入場可。
※高校生以下無料／障碍者手帳をお持ちの方本人と付き添い1名無料
・購入方法 ：チケットぴあ ⇒https://w.pia.jp/t/osaka-motorshow/
ローソンチケット⇒https://l-tike.com/search/?lcd=55385
イープラス ⇒https://eplus.jp/osakamotorshow/
CNプレイガイド ⇒https://www.cnplayguide.com/oms2025/
セブンチケット ⇒https://7ticket.jp/s/111476
アソビュー！ ⇒https://www.asoview.com/channel/tickets/AzE8q25P0A
⇒アソビュー！は電子チケットのみ
※セブンチケットでは公式ガイドブック付き前売りチケットを販売中！
〇公式SNS
X https://twitter.com/motorshow2023
Instagram https://www.instagram.com/osakamotorshow/
Facebook https://www.facebook.com/osakamotorshow2023
〇公式HP https://www.tv-osaka.co.jp/event/osaka-motorshow/
Japan Mobility Show Kansai 2025／第13回大阪モーターショー 公式宣伝大使ナビメイト