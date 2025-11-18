Recuva のダウンロードと使い方｜より高機能な代替案も紹介！
デジタル時代において、データの損失は誰にとっても起こりうる問題です。間違ってファイルをゴミ箱から空にしてしまったり、フォーマットしてしまったり...。そんな時に頼りになるのが、データ復元ソフトウェアです。
ここでは、無料でも利用できる人気ツール「Recuva（レキューバ）」のダウンロード方法と使い方、そしてより高い復元率と多機能性を持つ強力な代替案「Tenorshare 4DDiG」をご紹介します。
Tenorshare社が提供しているデータ復元ソフト「Tenorshare 4DDiG」最新バージョンは11月18日（火）に発表されました。データ復元ソフトTenorshare 4DDiG の新しいバージョンでは、データ復元の品質を向上させました。
Tenorshare 4DDiG Freeを無料体験：https://x.gd/BE9cj
Tenorshare 4DDiGを無料ダウンロード：https://x.gd/lqXDd
1. Recuvaとは？
Recuvaは、CCleanerなどで知られるPiriform社が提供する無料のファイル復元ソフトウェアです。誤って削除されたファイル、ゴミ箱から消去されたファイル、あるいは破損・フォーマットされたドライブからのファイル復元を試みることができます。
1－1．ダウンロードとインストール
ステップ1．公式サイトにアクセス: 「Recuva」と検索し、Piriformの公式ウェブサイトにアクセスします。
ダウンロード: 無料版（Free）または有料版（Professional）を選択し、ダウンロードボタンをクリックします。通常は無料版で基本的な復元を試せます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334672&id=bodyimage1】
インストール: ダウンロードしたファイルをダブルクリックして実行し、画面の指示に従ってインストールします。注意点として、復元したいファイルが保存されていたドライブとは別のドライブ（またはUSBメモリなど）にインストールすることをおすすめします。これは、インストールによって削除されたファイルが上書きされるのを防ぐためです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334672&id=bodyimage2】
1－2．Recuvaの使い方
1．Recuvaを起動: 起動すると「Recuva ウィザード」が表示されます。
2．ファイルの種類を選択: 復元したいファイルの種類（写真、音楽、ドキュメントなど）を選択します。不明な場合は「その他すべて」を選択します。
3．ファイルの場所を選択: 削除されたファイルがあった場所を選択します（例: ゴミ箱、特定のドライブ、または「I'm not sure （場所がわからない）」）。
4．スキャン開始: 「開始」をクリックすると、ソフトウェアが削除されたファイルを検索します。
5．スキャン結果の一覧が表示されます。ファイルの横にある色（緑: 復元可能、黄: 部分的に復元可能、赤: 復元困難）を確認します。復元したいファイルにチェックを入れ、「復元」ボタンをクリックします。復元先は、元のファイルがあった場所とは別のドライブを指定してください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334672&id=bodyimage3】
Recuvaの使い方について詳しくはこちは：https://x.gd/Bu2TQ
2. より確実なデータ復旧を目指すなら！「4DDiG」を強く推奨する理由
Recuvaは優れた無料ツールですが、より多様なデータ損失シナリオ（システムクラッシュ、高度なパーティション損失など）に対応し、より高い復元率を求めるなら、データ復元ソフトTenorshare 4DDiGがおすすめです。
