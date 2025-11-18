辻・本郷 ITコンサルティング株式会社、東京証券取引所スタンダード市場へ新規上場承認のお知らせ

辻・本郷ITコンサルティング株式会社

辻・本郷 ITコンサルティング株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：黒仁田 健)は、本日、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」）より、当社株式の東京証券取引所スタンダード市場への新規上場が承認されましたことを、謹んでお知らせ申し上げます。東京証券取引所への上場日は2025年12月19日（金）を予定しており、同日以降は同取引所において、当社普通株式の売買が可能となります。

ここに改めて、これまで当社を支えてくださったお客様、お取引先様、株主様をはじめ、すべてのステークホルダーの皆様の温かいご支援、ご高配に心より御礼申し上げます。



当社は、「無数の選択肢から、より良い決断に導く」というMissionの下、「専門家のノウハウを新たな次元へ再構築する」というVisionを掲げ、DXに関するプラットフォーム事業を展開しております。本上場を機に、上場企業としての社会的責任を自覚するとともに、企業価値の継続的な向上に努めてまいる所存です。

今後とも、変わらぬご支援、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



なお、新規上場承認に関する詳細につきましては、日本取引所グループのウェブサイト「新規上場会社情報」をご覧ください。

- 日本取引所グループ「新規上場会社情報」ウェブサイト(https://www.jpx.co.jp/listing/stocks/new/index.html)- 募集株式発行並びに株式売出しに関する取締役会決議のお知らせ(https://ht-itc.jp/news/assets/%E5%8B%9F%E9%9B%86%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E7%99%BA%E8%A1%5B%E2%80%A6%5D%B1%BA%E8%AD%B0%E3%81%AE%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B.pdf)- 2026年9月期の業績予想について(https://ht-itc.jp/news/assets/2026%E5%B9%B49%E6%9C%88%E6%9C%9F%E3%81%AE%E6%A5%AD%E7%B8%BE%E4%BA%88%E6%83%B3%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf)

■ご注意

この文書は、当社株式の東京証券取引所への新規上場について一般に公表することのみを目的とするものであり、日本国内外を問わず、一切の投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。投資を行うに際しては、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」（及びその訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身のご判断で行うようお願いいたします。

■会社概要

- 辻・本郷 ITコンサルティング株式会社 概要- 代表者 ：代表取締役社長 黒仁田 健- 所在地 ：東京都渋谷区代々木1-36-4 全理連ビル5F- 事業内容：経営管理部門全般に係るコンサルティング、ソフトウェア・ハードウェア販売/導入支援、経理/人事アウトソーシング、個人向け相続及び会計事務所向けWEBサービスの開発・運営- URL ：https://ht-itc.jp

■このリリースに関するお問い合わせ先

辻・本郷 ITコンサルティング株式会社 広報担当：伊藤

Email：itc-pr@ht-itc.jp