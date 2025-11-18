【ネイティブキャンプ留学】語学学校「EC（アメリカ）」期間限定プロモを実施

株式会社ネイティブキャンプ

ネイティブスピーカーと回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」を展開する株式会社ネイティブキャンプ（東京都渋谷区 代表取締役: 谷川国洋）は、海外留学エージェントサービス「ネイティブキャンプ留学」において、アメリカの人気校「EC」にて期間限定プロモを実施いたします。

期間限定プロモについて

公式サイト :https://nativecamp.net/study_abroad/?cc=ncryugaku_pr_2025_11_18

【対象者】

2025年12月26日までにお申し込みをされた方。

【内容】

授業料が15％オフになります。

例）EC New York校・Vacation Englishコース・ホームステイ（1人部屋）・4週間の場合

・プロモ適用前：

26,000円 (入学金) + 282,000円 (コース料金) + 375,000円 (学生寮宿泊代) = 683,000円

・プロモ適用後：

26,000円 (入学金) + 239,700円 (コース料金) + 375,000円 (学生寮宿泊代) = 640,700円

【注意事項】

EC Escapes、ECLive、ジュニアプログラムには適用されません。

ECの特徴

1. 国際色豊かな環境と高い学習意欲

ECは世界8カ国以上にキャンパスを持ち、世界中から学習者が集まる国際的な語学学校です。学生の国籍比率がバランスよく、多様な文化に触れながら英語を学べる環境が整っています。特にヨーロッパや南米からの留学生が多く、授業内外で自然に英語を使う機会が豊富です。ECでは学習意欲の高い学生が多いため、モチベーションを維持しながら英語力を効率的に伸ばすことができます。

2. 明確な学習目標設定と個別サポート

入学時にレベルチェックとカウンセリングを行い、明確な学習目標を設定します。定期的なテストと個別面談で進捗を確認し、弱点を的確にフォローします。また、教師陣は資格を持つプロフェッショナルで、生徒一人ひとりの学習スタイルや目的に合わせて指導を行います。留学生の満足度調査でも「サポート体制の手厚さ」が高く評価されており、安心して学べる環境が整っています。

3. コミュニケーション重視の実践的レッスン

ECの授業は「話す力」を中心に設計され、ペアワークやグループディスカッションなど、実践的なアクティビティが豊富です。教室では文法や語彙を学ぶだけでなく、リアルな場面で使える英語表現を身につけることを重視しています。日常英会話、ビジネス英語、試験対策など目的別コースも充実しており、短期間でも実用的な英語力を高めたい方に最適です。

ECの紹介

学校紹介ページ：

EC New York :https://nativecamp.net/study_abroad/school/detail/65EC Boston :https://nativecamp.net/study_abroad/school/detail/72EC San Francisco :https://nativecamp.net/study_abroad/school/detail/76EC Los Angeles :https://nativecamp.net/study_abroad/school/detail/83EC San Diego :https://nativecamp.net/study_abroad/school/detail/110

ネイティブキャンプ留学では、ユーザーが必要な情報を分かりやすく把握できるよう、常に丁寧で明確な情報提供を心がけています。ECの詳細情報は、以下の4つのカテゴリーに分けて掲載しており、知りたい情報を的確にお届けします。

１．画像・動画

２．学校紹介

３．コース・料金紹介

４．滞在先情報

今後も、ユーザーの皆さまにとって価値ある留学情報を提供し続けてまいります。

ネイティブキャンプ留学について

「ネイティブキャンプ留学」は、オンライン英会話の強みを活かし、留学前から渡航後、さらに帰国後まで、一貫したサポートを提供する留学エージェントです。ユーザーが安心して留学に臨み、現地での学業や生活を成功させるために、語学力強化を含めたトータルサポートを行います。

公式サイト：https://nativecamp.net/study_abroad/?cc=ncryugaku_pr_2025_11_18

公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@576rjmpa

公式Instagram：https://www.instagram.com/nativecamp.ryugaku/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@nativecamp.ryugaku2

公式Youtube：https://www.youtube.com/channel/UCrm26e2nRFaFauhjMsK4BNw

株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインレッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域、北米地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

2024年よりオンライン日本語会話サービス事業、留学エージェント事業も展開しています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容：オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業

https://nativecamp.co.jp/

本リリースに関する報道関係のお問い合わせ

株式会社ネイティブキャンプ 広報部

お問い合わせ：https://nativecamp.net/cs/media