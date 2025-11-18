クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」、「2026年9月19日にデビューのMITSUI OCEAN SAKURA」の新コースが発表されましたので、本日より事前相談、予約希望事前受付を開始いたします
クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」運営の株式会社ベストワンドットコム（本社：東京都新宿区、代表取締役：野本洋平）は、「2026年9月19日（土）にデビューのMITSUI OCEAN SAKURA」の新コースが発表されましたので、本日より事前相談、予約希望事前受付を開始いたします。なお、販売開始は2026年1月19日（月）となります。
この度、事前相談および予約希望の事前受付を開始したのは、2026年9月19日（土）にデビュー予定の「MITSUI OCEAN SAKURA（ミツイ オーシャン サクラ）」の全29コースです。2026年9月から12月までの3か月間にわたり、1泊～3泊のショートクルーズが催行されます。ラインナップには、秋の絶景を楽しむクルーズや、複数本のクリスマスクルーズ・サンタクルーズなど、季節感とイベント性にあふれる内容を多数ご用意しております。また、東京・横浜以外の港発着クルーズも多数設定しており、全国各地にお住まいのお客様はもちろん、首都圏からご参加の方にも、飛行機での移動とクルーズを組み合わせた旅「フライ＆クルーズ」として、新たなスタイルの船旅をお楽しみいただけます。
＜一部コース紹介＞
三井オーシャンサクラでいく デビュークルーズI～鳥羽・日高～ 5日間 -横浜発着-
出発日：2026年9月19日
https://www.best1cruise.com/B/MOF/NI__MOF_MOFSK_5D__106235.html
MITSUI OCEAN SAKURAでいく クリスマスクルーズ ～杵築・瀬戸田～ 4日間 -神戸発着-
出発日：2026年12月23日
https://www.best1cruise.com/B/MOF/NI__MOF_MOFSK_4D_UKB_104949.html
船会社紹介ページ：https://www.best1cruise.com/ship/MOFSK/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334698&id=bodyimage1】
【MITSUI OCEAN SAKURAについて】
三井オーシャンサクラは、商船三井クルーズが培ってきたおもてなしを継承し、快適な船旅をご提供する新クルーズ船です。小回りの利くサイズを活かし、小さな港や離島にもアクセスでき、日本の海岸線や港町を海からゆったり楽しめます。「にっぽん丸」の伝統を受け継いだ本格料理をはじめ、全客室オーシャンビュー・スイート仕様、約9割の客室にプライベートベランダを完備し、上質な滞在空間をご用意しました。三井オーシャンサクラは、お客様と寄港地、地域とをつなぎ、心に残る出会いと体験をお届けいたします。
【ベストワンドットコムについて】
ベストワンドットコムは、クルーズ旅行専門サイト、国内旅行における商品ごとの専門サイトを運営する
オンライン旅行会社です。
クルーズ旅行情報、掲載コース数においては日本最大級のWEBサイト「ベストワンクルーズ」を運営し
ております。 専門ならではのきめ細やかな提案・接客と、豊富な取扱商品数で好評を頂いております。
また、国内旅行における商品ごとの専門サイトも立ち上げて運営しております。
会社名 ：株式会社ベストワンドットコム
本社所在地 ：東京都新宿区富久町16-6西倉LKビル2階
設立 ：2005年9月5日
代表取締役社長：野本 洋平
URL ：https://www.best1cruise.com/
コーポレートサイト：https://www.best1cruise-corp.info/
＜本リリースに関するお問い合わせ先＞
株式会社ベストワンドットコム 担当：国門 （経営企画部）
TEL：03-5312-6247/FAX：03-5312-6248/E-mail：ry-kunikado@best1cruise.com
配信元企業：株式会社ベストワンドットコム
