データレイク市場はクラウド導入、IoT、ヘルスケア分析の普及により、2033年までに676億米ドルに急成長すると予測
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334694&id=bodyimage1】
データレイク市場の展望:
データレイクとは、構造化データ、半構造化データ、非構造化データをネイティブフォーマットで保存するために設計された、集中型リポジトリです。多様なソースからの大規模なデータ取り込み、タグ付けとメタデータ管理、そしてPython、SQL、Rなどのツールによる効率的なアクセスと分析をサポートします。
Straits Research によると、世界のデータ レイク市場規模は 2024 年に 90 億 1,000 万米ドルと評価され、 2025 年の 112 億 7,000 万米ドル から 2033 年には 675 億 9,000 万米ドルに 達し 、予測期間 （2025 ～ 2033 年） 中に25.1%の CAGR で成長すると 予想されています 。
より理解を深めるために、このレポートのサンプルページをダウンロードしてください。@ https://straitsresearch.com/jp/report/data-lake-market/request-sample
主要な成長ドライバー
この急速な成長を推進しているのは、いくつかの強力なトレンドです。
- IoTデバイスの急増： モノのインターネット（IoT）デバイスの爆発的な増加により、かつてない量のデータが生成されています。企業は、この膨大な情報を管理、集約、分析するために、データレイクへの投資をますます増やしています。
- クラウドベースの導入の台頭： オンプレミスのデータレイクは、特に金融や医療といった規制の厳しい業界では依然として大きな役割を果たしていますが、クラウドベースのソリューションに対する需要は急速に高まっています。クラウド導入は、拡張性、柔軟性、そして導入コストの低さといったメリットがあり、幅広い企業にとって魅力的な選択肢となっています。
- データサイロの打破： 多くの組織は、部門間でのデータの断片化に悩まされています。データレイクは統合リポジトリを提供し、各事業部門が統合されたデータにアクセスして、より深い洞察、業務効率、そして意思決定の改善を実現します。
- データ インフラストラクチャへの支出: データ ストレージ センターへの投資の増加と、データ主導の意思決定の戦略的重要性が相まって、企業はデータ レイクを基盤とした最新のデータ アーキテクチャを構築するよう促されています。
セクター固有の機会
- 銀行・金融サービス： 金融機関は、取引システム、モバイルアプリ、顧客とのやり取り、そしてレガシーデータベースから得たデータを、中央データレイクに統合しています。この変化は、組織が従来のデータウェアハウスからより柔軟でリアルタイムなアーキテクチャへと移行するのに役立ちます。例えば、一部の銀行では、データレイクから得られるリアルタイム分析を経営幹部に提供しています。
- さらに、「レイクハウス」アーキテクチャの出現が金融サービスで注目を集めており、リスク管理、不正検出、パーソナライズされた顧客エクスペリエンスのためのカスタマイズされた高性能分析が可能になっています。
- ヘルスケア＆ライフサイエンス： 慢性疾患および急性疾患の罹患率の増加に伴い、医療提供者、研究者、そして保険者はデータレイクの活用を迫られています。これらのプラットフォームは、電子医療記録（EHR）、医用画像、ゲノムデータ、患者モニタリングシステムなど、多様なデータソースを集約し、詳細な分析に活用することができます。その結果、より正確な診断、個別化治療、そしてデータ主導型研究が可能になります。デジタルヘルスへの取り組みが世界的に拡大するにつれ、拡張性とセキュリティに優れたデータリポジトリへの需要が急速に高まっています。
