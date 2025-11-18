【法人ギフトに最適】箔一「花見鳥 台付屏風」―金沢箔が輝く高級贈呈工芸品
日本の伝統美を象徴する金沢箔を贅沢に使用した、箔一の「花見鳥 台付屏風」。
法人向けギフトや周年記念、社長交代祝い、竣工祝いなど、格式のある贈呈シーンにふさわしい高級工芸品として高い評価を受けています。
本商品は、春の訪れを象徴する「花」と「鳥」を優雅に描いた屏風に、上質な黒塗り台を組み合わせた一品。光の角度により織りなす金箔の艶やかな輝きが、空間全体を華やかに演出します。
工房職人による高度な箔技法が随所に施され、立体感と奥行きが生まれることで、飾るだけで場の格を一段と高める存在感を放ちます。
コンパクトで飾りやすいサイズのため、応接室・会議室・受付カウンター・社長室など幅広いビジネス空間に適しております。
また、台座付きのため安定感があり、すぐに飾れる点も法人様への贈答に喜ばれるポイントです。
高級感のある専用化粧箱入りで、目上の方や大切なお取引先様への贈り物としても安心。
【箔一】花見鳥 台付屏風～法人贈呈に最適
https://naire-shop.com/naire-hakuichi-a132-06012/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334680&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
プレスリリース詳細へ