Inter BEE 2025アスクブースに出展協力
BOXX Technologies（米国 テキサス州 オースティン）製品の国内販売元、株式会社ジーデップ・アドバンス（GDEP Advance, Inc. 本社：東京都中央区、代表取締役CEO 飯野匡道、東証スタンダード 証券コード：5885）は、2025年11月19日（水）から21日（金）の3日間、幕張メッセで開催されるInter BEE 2025の株式会社アスクの展示ブース（booth番号（シャープ）8302）に出展協力します。米国NVIDIA社が公開した動画検索、要約向けのAI Blueprint、Video Search and Summarization（VSS）を、NVIDIA RTX PRO（TM） 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition Desktop GPUを搭載したBOXX社製ワークステーション「APEXX T4 PRO」でデモ展示します。
URL：https://boxxtech.jp/news/inter-bee-2025アスクブースに出展協力/
APEXX T4 PRO
「APEXX T4 PRO」は、NVIDIAの最新GPU、NVIDIA RTX PRO（TM）シリーズに対応し、NVIDIA RTX PRO（TM） 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition Desktop GPUを2基まで搭載することができます。また、CPUには、AMD Ryzen（TM） Threadripper（TM） PROを搭載。プロセッシングコアの数と革新的な機能によって、VFXアーティスト、モーションエディター、さらにアーキテクトやエンジニアを、これまで以上に迅速に制作することを可能にします。
製品サイト
https://boxxtech.jp/products/list/v/690c4d1c48dbc
BOXX Technologies社について
BOXX Technologiesは、米国、テキサス州オースティンに本社を構え、VFX、映画やテレビなどの画像処理、ゲーム開発、建築、製造、製品設計、シミュレーション、大学、研究所、公官庁、サイエンス、医療、市場に向けたワークステーションとレンダリングシステムの製造販売を行っています。APEXXシリーズやRenderProに代表される独自の技術力と、創業時から一貫して高品質で安定した製品を送り出す企業姿勢「Quality more than Quantity」が評価され数々のISVの認定製品となっています。
ジーデップ・アドバンスについて
株式会社ジーデップ・アドバンス（東証スタンダード、証券コード：5885）は、「Advance with you」をミッションに、GPGPUをはじめとするアクセラレーターやハイエンドワークステーション、広帯域ネットワークや高速ストレージを用いたクラスターシステム、さらにライブラリやコンパイラ、ジョブスケジューラなどの運用ツールの提供構築から運用支援まで、仕事や研究を前に進めるための手段をオンプレミスやレンタル、クラウドなどあらゆる形態で総合的に提供するAIとビジュアライゼーションのソリューションプロバイダーです。「NVIDIAの「NPN（NVIDIA Partner Network）」においてエリートパートナーとして活動しています。
URL：https://www.gdep.co.jp/
※記載されている会社名、製品名等は各社の登録商標あるいは商標です。
※記載されている情報はリリース時点のものです。予告なく仕様、価格を変更する場合や販売終了、延期となる場合があります。
■製品、サービスに関するお問い合わせ先
株式会社ジーデップ・アドバンス ソリューション本部 E-mail sales@boxxtech.jp
プレスリリース詳細へ