業務用ユニフォームの企画・製造・販売を手掛ける株式会社東京ユニフォーム（本社：東京都千代田区岩本町2-16-5、代表取締役：堀田昌彦）は、この度、営業戦略の強化と顧客満足度の向上を目指し、アパレル企画特化型生成AIシステムを基盤とした新ツール「AIフィッティング」を導入したことをお知らせいたします。

これにより、これまで時間とコストを要していたユニフォームの企画・提案プロセスが劇的に効率化され、お客様へのよりスピーディーでパーソナルな提案が可能となります。

【本件のポイント】

革新的な「着せ替え・着用画像生成」機能： 平置きや吊るしの物画像から、リアルなモデル着用画像を瞬時に生成。

提案力の劇的向上： 顧客の業種やロゴ、背景に合わせた多様なシミュレーションが可能に。

営業活動の効率化： 訪問先での即時提案、資料作成時間の短縮、複数のブランド製品の組み合わせ提案を実現。

企画・販促コストの削減： モデル撮影の手間とコストを削減し、多様なモデル・シチュエーションを容易に創出。

■「AIフィッティング」導入の背景

業務用ユニフォームの選定において、お客様は「実際に着用した際のイメージ」や「自社のブランドイメージに合うか」といった具体的な視覚情報を重視されます。しかし、これまでの提案プロセスでは、デザイン画やカタログの平置き画像、限られたモデル写真に留まることが多く、お客様が具体的な着用イメージを掴むまでに時間を要したり、追加撮影にコストがかかったりすることが課題でした。

この課題を解決するため、当社はアパレル企画に特化した生成AIシステムを基盤とする「AIフィッティング」を導入。お客様の「こんなユニフォームが着たい」「こんなイメージにしたい」というご要望を、視覚的に、そして瞬時に具現化することで、より質の高い提案と顧客体験の提供を目指します。

■「AIフィッティング」の概要と主な機能

「AIフィッティング」は、ユーザーがアップロードしたユニフォームの画像（平置き、吊るし等）を元に、AIがモデル着用画像を瞬時に生成する画期的なツールです。

着せ替え・着用画像生成機能：

お手持ちのトップ、ボトムそれぞれの画像をアップロードするだけで、様々なモデルが着用したリアルなイメージ画像を生成します。

トップとボトムを組み合わせたコーディネート画像も作成可能です。

スマートフォンで撮影した画像からも高精度な画像を生成でき、外出先での活用も容易です。

既存のマルチアングル生成や顔変更機能と組み合わせることで、より多様なイメージを創出できます。

その他の生成AI機能（基盤システムによる）：

画像（元データ）をアップロードし、裾丈やネックラインなどの変更内容を入力するだけで、デザイン変更案を数秒でAIが生成。

■「AIフィッティング」がもたらす変化と活用例

「AIフィッティング」の導入により、当社のユニフォーム提案は以下の点で大きく進化します。

【提案活動の強化と迅速化】

◆提案書修正

各ブランドの別注提案書において、イラストデザインを実写モデル写真に変換。お客様の業種や背景に合わせた画像を生成することで、より具体的なイメージを提供します。

◆自主提案資料作成

初回訪問時にその場で撮影した現場写真に、提案ユニフォームを「着用」させてイメージを共有。商談中に色替えやロゴ配置のシミュレーションをノートパソコンで簡易的に行うことも可能です。

◆即効性のあるフォローアップ

商談後、「本日のお打ち合わせ内容をまとめさせていただきました」といったメールに、その場で作成したイメージ画像を添付し、迅速かつ効果的なフォローを実現します。

◆多様なコーディネート提案

異なるブランドのユニフォーム（例：作業着と防寒着）を組み合わせたモデル写真を作成し、お客様のニーズに合わせた最適なコーディネートを提案します。

様々な年齢や性別のモデルで着用イメージを生成できるため、男女兼用商品で女性モデルの画像がない場合でも、リアルな着用イメージを掲載し、幅広い層への訴求力を高めます。

一つのカラーのモデル画像しかない場合でも、簡単に別カラーの着用イメージを作成し、多色展開商品をより魅力的に見せることができます。

【販促資料・実績集作成の効率化】

◆実績集への活用

写真撮影に抵抗があるお客様の場合でも、建物やエントランス、作業現場などの写真にモデル画像を配置することで、リアルな導入事例を作成。

株式会社東京ユニフォームは、今後も「AIフィッティング」を活用し、お客様のニーズに深く寄り添ったユニフォーム提案を通じて、業務効率の向上、ブランドイメージの向上に貢献してまいります。テクノロジーとクリエイティビティを融合させ、業務用ユニフォーム業界の新たなスタンダードを創造してまいります。

■株式会社東京ユニフォームについて

会社名 ： 株式会社東京ユニフォーム

代表者 ： 代表取締役 堀田昌彦

所在地 ： 東京都千代田区岩本町2-16-5

設立 ： 1956年8月21日(昭和31年)

事業内容： 業務用ユニフォームの企画、製造、販売

URL ： https://www.tokyouniform.co.jp/

： https://www.tokyouniform.com/