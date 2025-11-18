防水透湿素材の最高峰・PTFEファブリック：CAGR2.1%成長が支えるアウトドア・医療・工業用途の拡大
PTFEファブリックは、多孔性を持つポリテトラフルオロエチレン（PTFE）膜を特殊加工によって一般的な生地とラミネートして作られる。ePTFE膜の優れた防水性と透湿性を兼ね備えており、汗の蒸気を素早く生地外へ放出するため、着用時に蒸れを感じにくい。そのため、現時点で最高級の防水透湿素材とされている。
PTFEファブリック業界は、近年の機能性素材への関心の高まりとともに、急速に注目を集めている分野である。特に、防水性、耐薬品性、耐熱性、透湿性といった優れた物理的特性を兼ね備えており、極限環境に対応できる素材として多くの産業で採用されつつある。アパレル、医療、産業用フィルター、電子機器など、用途が多岐にわたるため、市場の裾野が広く、今後も応用分野の拡大が期待されている。
市場動向としては、持続可能性や機能性を重視するトレンドが強まりつつあり、単なる衣料用途を超えて、ハイテク産業や環境保護分野でもPTFEファブリックへの需要が拡大している。特にePTFE技術の進化により、通気性と防水性を両立させた高機能素材としてアウトドア製品や医療用衣料などにおいて差別化要素となっている。また、アジア地域を中心とした製造拠点の拡大も、コスト競争力と供給安定性を高めている。
業界の主な成長要因には、厳しい使用環境下でも性能を維持できる素材への需要増がある。高温・高圧・強酸など過酷な環境に耐えうるため、工業用途や航空宇宙分野でも採用が進んでいる。また、コロナ以降、衛生・医療分野における高性能素材の需要も高まり、抗菌性や清潔性を求めるニーズに対してもPTFEファブリックが適応できる点が評価されている。加えて、リサイクル性や環境負荷軽減に関する技術革新も、今後の重要なドライバーとなる。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界PTFEファブリック市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/50768/ptfe-fabric）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが2.1%で、2031年までにグローバルPTFEファブリック市場規模は7.3億米ドルに達すると予測されている。
図. PTFEファブリック世界総市場規模
図. PTFEファブリック世界総市場規模
図. 世界のPTFEファブリック市場におけるトップ14企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
図. 世界のPTFEファブリック市場におけるトップ14企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、PTFEファブリックの世界的な主要製造業者には、Gore、eVent Fabrics、Ningbo Dentik New Material Technology Co., Ltd、Shanghai JINYOU Fluorine Materials Co.,LTD、TTG、ACOTEX、HYPPOOF、Huzhou Styly Jingcheng Textile Co.,Ltd、Ningbo Cnbeyond New Material Technology Co., Ltd.、DONGYANG JINLONG FILTERTECH CO.,LTDなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約91.0%の市場シェアを持っていた。
高機能性と応用多様性を武器に、PTFEファブリック業界は今後も堅調な成長を維持する見込みである。特にePTFE膜を用いたラミネート生地は、防水透湿性に優れており、快適性を重視するスポーツウェアやアウトドア市場において強い引き合いがある。これらの市場ではブランド間の競争も激しく、性能差が購買決定に直結するため、機能素材としての優位性を持つPTFEファブリックの導入が一層進むと予測される。
