令和7年度北海道地区版「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」の結果を公表しました！

農林水産省は、北海道内の優れた取り組みを行う2地区を令和7年度北海道地区版「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」として選定しました。





1.趣旨

農林水産省及び内閣官房は、「強い農林水産業」、「美しく活力ある農山漁村」の実現に向けて、地域資源を活用し、地域の活性化や所得向上に取り組んでいる優良な事例を「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」（第12回選定）として、令和7年11月18日（火曜日）に30地区を選定しました。

北海道地区から応募のあった事例には、第12回選定となった取組以外にも優れた取組があることから、北海道独自の特長ある優れた取組を令和7年度北海道地区版「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」として選定し、全国へ発信します。

2.選定結果

北海道地区版「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」選定委員会により、次の2地区を選定しました。

3.今後の予定

今後、令和7年度北海道地区版「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」に選定された地区に対して、最寄りの地域拠点から選定証の授与を行う予定です。

4.参考

令和7年6月2日付けプレスリリース

「ディスカバー農山漁村（むら）の宝アワード」本日募集開始！

https://www.maff.go.jp/j/press/nousin/nousei/250602.html

令和7年11月18日付けプレスリリース

「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」第12回選定の結果を公表しました！

https://www.maff.go.jp/j/press/nousin/nousei/251118.html

「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」の概要及び過去の選定事例については、次のURLで紹介しています。

https://www.discovermuranotakara.com/（外部リンク）

添付資料

・令和7年度北海道地区版「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」選定地区概要(PDF : 228KB)

プレスリリース(PDF : 601KB)